'POSLJEDNJI CAR'

FOTO Tko je Fjodor? Voli Putina i Srbiju. Mirko mu je prebio brata

Fjodor Jemjeljanenko, 'Posljednji car' MMA, tihi vladar s legendarnim nizom pobjeda, suočio se s Cro Copom u 'borbi stoljeća', a priča se kako bi mogli opet ukrstiti rukavice. Blizak je Putinu, ušao je u politiku kao član njegove stranke, a borio se i u MMA promociji Donalda Trumpa
President of Russia Vladimir Putin attends M-1 Global tournament
U svijetu mješovitih borilačkih vještina (MMA), gdje se karijere grade na buci i samopromociji, jedan je čovjek desetljeće vladao željeznom šakom i ledenom mirnoćom. | Foto: Profimedia
