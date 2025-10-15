FOTO Tko je Fjodor? Voli Putina i Srbiju. Mirko mu je prebio brata

Fjodor Jemjeljanenko, 'Posljednji car' MMA, tihi vladar s legendarnim nizom pobjeda, suočio se s Cro Copom u 'borbi stoljeća', a priča se kako bi mogli opet ukrstiti rukavice. Blizak je Putinu, ušao je u politiku kao član njegove stranke, a borio se i u MMA promociji Donalda Trumpa
U svijetu mješovitih borilačkih vještina (MMA), gdje se karijere grade na buci i samopromociji, jedan je čovjek desetljeće vladao željeznom šakom i ledenom mirnoćom.
Fjodor Jemjeljanenko (49), poznat kao "Posljednji Car", nije bio samo borac; bio je pojava, tiha sila koja je redefinirala pojam dominacije u teškoj kategoriji, a također je i veliki rival hrvatske MMA legende, Mirka Filipovića.
Priča se kako bi Fjodor i Cro Cop mogli opet ukrstiti rukavice, ovog puta u boksačkom meču, a tim povodom prisjetili smo se njegove životne priče.
Rođen 1976. u tadašnjem Sovjetskom Savezu, Fjodor je odrastao u ruskom rudarskom gradu Stari Oskol. Njegov put u borilačke vještine započeo je kroz sambo i judo, discipline u kojima je njegova upornost nadmašila početni nedostatak talenta.
Postao je višestruki svjetski prvak u sambu, izgradivši temelje za stil koji će kasnije šokirati MMA svijet – eksplozivnu kombinaciju razornih udaraca i elitnog hrvanja.
Profesionalnu MMA karijeru započeo je 2000. godine, no prava pozornica za njegov uspon bila je japanska promocija Pride, tadašnji epicentar slobodne borbe.
Ušavši u ring kao zdepasti borac bez definirane muskulature, Fjodor je rušio protivnika za protivnikom. Njegova vladavina započela je pobjedom nad dotad nedodirljivim Antôniom Rodrigom Nogueirom, čime je osvojio Prideov pojas prvaka u teškoj kategoriji.
Uslijedio je niz od 28 borbi bez poraza koji se protegnuo gotovo cijelo desetljeće, pothvat koji je i danas nezamisliv u modernom MMA-u.
Iako je pobjeđivao sve redom, jedno je ime odjekivalo kao neizbježna sudbina – Mirko "Cro Cop" Filipović.
Hrvatski borac, sa svojim smrtonosnim lijevim *high-kickom*, bio je Fjodorova antiteza: precizni, zastrašujući udarač naspram svestranog ruskog borca.
Njihov sudar bio je najiščekivaniji meč u povijesti sporta, "borba stoljeća" koja je godinama tinjala.
Napetost je dosegnula vrhunac kada je Cro Cop 2004. godine brutalno nokautirao Fjodorovog mlađeg brata Aleksandra. Iako su japanski promotori gradili priču oko osvete, Fjodor je kasnije izjavio da je to bio samo marketinški trik. Bio je fokusiran isključivo na pobjedu za sebe i svoju zemlju.
Konačno, 28. kolovoza 2005. na eventu Pride Final Conflict, svijet je stao. U Saitama Super Areni, pred desecima tisuća obožavatelja, odigrala se epska bitka. Već u prvoj rundi, Mirko je slomio Fjodoru nos i zadao mu nekoliko teških udaraca u tijelo.
No, "Posljednji Car" je pokazao zašto je bio kralj. Preživjevši početnu oluju, Fjodor je promijenio taktiku, neumorno rušio Cro Copa na tlo i iscrpljivao ga brutalnim *ground-and-poundom*.
Nakon 20 minuta nemilosrdne borbe, suci su jednoglasnom odlukom proglasili Fjodora pobjednikom. Tom je pobjedom zacementirao svoj status najvećeg teškaša svih vremena.
Fjodorova osobnost oduvijek je bila u suprotnosti s njegovim djelima u ringu. Skroman i duboko religiozan, rijetko je pokazivao emocije.
Izvan borilišta, izgradio je blizak odnos s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je često prisustvovao njegovim mečevima.
Fjodor je kasnije ušao i u politiku kao član Putinove stranke Jedinstvena Rusija.
Njegov utjecaj sezao je i preko Atlantika, gdje je njegova suradnja s organizacijom Affliction, u kojoj je udio imao i tadašnji poduzetnik Donald Trump, kasnije privukla pažnju FBI-a.
Njegova povezanost s pravoslavljem i slavenskim narodima učinila ga je ikonom i izvan granica Rusije.
Posebnu je naklonost pokazivao prema Srbiji, koju je posjetio u više navrata, obilazeći Hram Svetog Save i družeći se s građanima.
Nakon gašenja Pridea Fjodorova karijera nastavila se u američkim promocijama poput Afflictiona i Strikeforcea, gdje je napokon doživio prve prave poraze, čime je okončan njegov mitski niz nepobjedivosti.
Karijeru je završio u Bellatoru, s omjerom koji je uključivao i pobjede i poraze, podsjećajući da ni carevi ne mogu vječno vladati.
pak, unatoč padu u kasnijim godinama, nasljeđe Fjodora Jemjeljanenka ostaje neokrznuto. Za cijelu jednu generaciju fanova, on je bio i ostao najveći borac koji je ikada kročio u ring – tihi vladar čija je dominacija postala sportska legenda. N
