FOTO Tko je voditeljica koja se srušila usred prijenosa? 'Rekli su mi što je razlog. Sramim se'

Laura Woods, popularna voditeljica, izgubila svijest uživo! Pala u naručje Iana Wrighta, nakon čega se javila fanovima: "Samo virus, trebam odmor." Podrška stiže sa svih strana, povratak neizvjestan
Popularna televizijska voditeljica Laura Woods (38) izgubila je svijest tijekom emisije uživo. Engleskinja je radila prijenos utakmice nogometašica Engleske i Gane, a u jednom trenutku samo je izgubila svijest.
Pala je u naručje legendarnog nogometaša Iana Wrighta, koji ju je s(p)retno uhvatio, a omiljena voditeljica oglasila se nekoliko sati nakon nemile scene.
"Bože, to je bilo čudno. Žao mi je, želim ovo poručiti svima. U redu sam," napisala je Woods i dodala...
"Liječnici su mi rekli kako je vjerojatno riječ o virusu, samo mi je potreban odmor i osvježenje. Baš se sramim što se to dogodilo na televiziji, ali veliko hvala svim kolegama koji su pazili na mene," rekla je voditeljica.
Woods je priznala kako se osjeća posramljeno, iako nije imala kontrolu niti utjecaj nad onime što se dogodilo.
Mnogi su joj zato izrazili podršku.
A nije poznato kad će se vratiti pred ekrane.
Dvostruka je dobitnica nagrade sportsku voditeljicu godine u Velikoj Britaniji.
Woods je u vezi s britanskom reality zvijezdom Adamom Collardom od listopada 2023. Collard je bio u reality showu Love Island.
Par se zaručio skoro godinu dana kasnije, u rujnu 2024.
U siječnju je Woods rodila sina Lea pa je neko vrijeme nije bilo na televiziji zbog rodiljnog dopusta.
Studirala je novinarstvo na Sveučilištu Kingston, ali je prevladala ljubav prema televiziji.
- Kada sam počela raditi na televiziji, sve je bilo uzbudljivo i novo - izjavila je jednom prilikom.
Nakon diplome, krenula je raditi na Skyu gdje je prošla sve poslove koji su ju doveli do tu gdje je sada.
Na Skyu je krenula pratiti pikado i nogomet, a onda je dobila priliku raditi s DAZN-om i pratiti NFL i boks. S DAZN-om je radila do 2023.
Priliku da pređe na drugu televizijsku postaju dobila je nakon što je novinar Jake Humphrey otišao sa TNT-a.
Ugovor s TNT-om bio je vrijedan čak 1,5 milijuna funti, a Woods je brzo postala omiljeno lice brojnih obožavatelja.
Woods prenosi emisije vezane uz Ligu prvaka i englesku Premier ligu.
Na Instagram profilu gdje je prati 740 tisuća pratitelja često objavljuje slike sa sportašima koje intervjuira.
