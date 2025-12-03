Obavijesti

ATRAKTIVNA LAURA

FOTO Tko je voditeljica koja se srušila usred prijenosa? 'Rekli su mi što je razlog. Sramim se'

Laura Woods, popularna voditeljica, izgubila svijest uživo! Pala u naručje Iana Wrighta, nakon čega se javila fanovima: "Samo virus, trebam odmor." Podrška stiže sa svih strana, povratak neizvjestan
Popularna televizijska voditeljica Laura Woods (38) izgubila je svijest tijekom emisije uživo. Engleskinja je radila prijenos utakmice nogometašica Engleske i Gane, a u jednom trenutku samo je izgubila svijest. | Foto: Screenshot
