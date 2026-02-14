FOTO Tko kaže da je hladno? Ova plivačica podigla je temperaturu brže od radijatora!

Anicka Delgado ekvadorska je plivačica koja na prvi pogled ima sve: olimpijsko nasljeđe, uspješnu karijeru na prestižnom američkom sveučilištu i uspjeh u svijetu mode. No, njezin put do vrha bio je atipičan
Anicka Delgado ekvadorska je plivačica koja na prvi pogled ima sve: olimpijsko nasljeđe, uspješnu karijeru na prestižnom američkom sveučilištu i rastući uspjeh u svijetu mode. No, njezin put do vrha bio je sve samo ne tipičan.
Kći dvostrukog olimpijca Felipea Delgada danas pliva za Ekvador, ruši nacionalne rekorde i gradi karijeru modela, no malo tko zna da je kao djevojčica mrzila sport koji joj je obilježio život.
Priča o Anicki Delgado počinje u sedmoj godini, kada je prvi put kročila na bazen. Dok su njezini vršnjaci uživali u vodi, za nju je to bila noćna mora. Spletom okolnosti, ipak je ostala u sportu koji joj je danas donio svjetsku slavu.
- Smiješna priča, zapravo sam u početku mrzila plivanje. Sjećam se da sam na svom prvom treningu lagala da me boli trbuh samo kako bih mogla otići ranije kući. S vremenom je trening postao dio moje rutine i zavoljela sam sport kroz prijateljstva koja sam putem stekla, izjavila je Delgado.
Motivirana malim postignućima i podrškom prijatelja, s trinaest godina odlučila je predstavljati Ekvador, domovinu svoje obitelji. Ta odluka otvorila joj je vrata međunarodnih natjecanja i omogućila iskustva o kojima je, kako kaže, mogla samo sanjati.
Paralelno sa sportskom karijerom, Anicka je uspješna studentica na Sveučilištu Južne Kalifornije (USC), gdje studira odnose s javnošću. Njezina sveučilišna karijera također je ispunjena uspjesima, uključujući i naslov Pac-12 prvakinje na 50 metara slobodno.
Jedan od najsvjetlijih trenutaka dogodio se na Panameričkim igrama 2023. godine. Iako je bila potpuno fokusirana na sprinterske discipline slobodnim stilom i bez posebnih priprema za natjecanje, odlučila je nastupiti u utrci na 100 metara leptir, koju je umalo otkazala. Na iznenađenje svih, a ponajviše sebe, isplivala je vrijeme 59,79, srušivši nacionalni rekord i prvi put u karijeri plivajući ispod minute.
Osim plivanja, Anicka je pronašla novu strast u svijetu mode. Zahvaljujući promjenama pravila u američkom sveučilišnom sportu (NIL), koje sportašima dopuštaju zaradu od vlastitog imena i lika, otvorila su joj se vrata modelinga. Danas je model modne agencije No Ties Models, a ostvarila je partnerstva s brendovima kao što su TYR i +Beryll.
