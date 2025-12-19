Obavijesti

AMERIČKA GIMNASTIČARKA

FOTO Tko ovo može? Rastezljiva Olivia mami uzdahe i diže puls

Olivia Dunne, gimnastičarka sa Sveučilišta Louisiana State (LSU) i senzacija na društvenim mrežama, postala je jedna od najplaćenijih sportašica na američkim sveučilištima
U svojoj posljednjoj godini na sveučilištu, Dunne ima još jednu priliku osvojiti nacionalno prvenstvo prije nego što ovog proljeća završi svoju sveučilišnu karijeru. Upravo zato neprestano objavljuje isječke sa svojih napornih treninga, podsjećajući milijune pratitelja da iza glamuroznih fotografija i viralnih videa stoje sati i sati teškog rada. | Foto: Instagram
