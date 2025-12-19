FOTO Tko ovo može? Rastezljiva Olivia mami uzdahe i diže puls

Olivia Dunne, gimnastičarka sa Sveučilišta Louisiana State (LSU) i senzacija na društvenim mrežama, postala je jedna od najplaćenijih sportašica na američkim sveučilištima
U svojoj posljednjoj godini na sveučilištu, Dunne ima još jednu priliku osvojiti nacionalno prvenstvo prije nego što ovog proljeća završi svoju sveučilišnu karijeru. Upravo zato neprestano objavljuje isječke sa svojih napornih treninga, podsjećajući milijune pratitelja da iza glamuroznih fotografija i viralnih videa stoje sati i sati teškog rada.
Nedavno je objavila video na TikToku koji je brzo postao viralan. U njemu izvodi stoj na rukama dok istovremeno radi špagu, potez koji demonstrira nevjerojatnu snagu i fleksibilnost. Na kraju je uz osmijeh pala, a u opisu videa duhovito napisala: "Mali odbitak na doskoku."
Jedan je komentator njezin potez opisao kao nešto što bi "prosječnu osobu s višestrukim poderotinama mišića poslalo ravno u bolnicu". Upravo takvi trenuci, koji kombiniraju vrhunsku sportsku vještinu i opušten pristup, osvojili su srca milijuna.
Njezina predanost isplatila se i izvan gimnastičke arene. U 2023. godini postala je najplaćenija sportašica u NCAA sustavu zahvaljujući lukrativnim ugovorima s brendovima kao što su American Eagle, Motorola i Body Armor, zaradivši više od 3.5 milijuna dolara.
Njezin portfelj, potpomognut s gotovo osam milijuna pratitelja na TikToku i dodatnih 4.5 milijuna na Instagramu, uključuje i suradnje s kompanijama kao što su Vuori, ESPN i Forever 21.
Osim poslovnog uspjeha, istaknula se i u svijetu mode. Pojavila se na naslovnici prestižnog izdanja kupaćih kostima časopisa Sports Illustrated te u magazinu Elle. Time je dokazala da sport i glamur mogu ići ruku pod ruku.
Kada ljudi gledaju moje fotografije za Sports Illustrated, želim da shvate kako možete imati najbolje od oba svijeta. Možete biti sportašica, možete studirati, možete se baviti manekenstvom. Možete biti snažna i neovisna žena dok radite sve to - poručila je Dunne u jednom intervjuu.
Dok se priprema za završetak svoje sveučilišne karijere, Olivia Dunne nastavlja pomicati granice, kako u sportu, tako i u svijetu brendiranja. Njezina priča inspiracija je mnogima i dokaz da se talent, naporan rad i pametno korištenje modernih platformi mogu pretvoriti u nevjerojatan uspjeh.
