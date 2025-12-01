FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu

Zlatna lopta najprestižnija je pojedinačna nagrada u nogometu koju dodjeljuje časopis France Football od 1956. Prisjetili smo se kako su neki od njenih osvajača izgledali u djetinjstvu
Biti najbolji nogometaš svijeta. O tome su neki od ovih mladića vjerojatno sanjali kao djeca. Ali oni su to doista i postali. Provjerite koliko ih dobro možete prepoznati u našoj galeriji.
| Foto: fifa.com, SportFair, Instagram
Igrao je u engleskom i talijanskom velikanu.
| Foto: 1927.kiev.ua
Ukrajinac Andrij Ševčenko, Zlatna lopta 2004.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Predviđali su mu blistavu karijeru, ali ne može se baš reći da ju je ostvario u potpunosti.
| Foto: SporTV/screenshot
Brazilac Ricardo Kaká, Zlatna lopta 2007.
| Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
Tko je dječak u sredini?
| Foto: zidane/Instagram
Najbolji nogometaš svijeta 1998., Francuz Zinedine Zidane
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Golgeterska je legenda. O komu se radi?
| Foto: r9naldo.net
Ronaldo Nazário, najbolji igrač svijeta 1997. i 2002.
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Tko je ovaj dječačić?
| Foto: fifa.com
Portugalac Cristiano Ronaldo, peterostruki osvajač Ballon d'Ora.
| Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Ovako je Ronaldo izgledao dok je krenuo na rodnoj Madeiri.
| Foto: Associação de Futebol do Funchal
Dječačić koji sanjari o velikom uspjehu, a njega je i dosegao. On je?
| Foto: SportFair
Fabio Cannavaro, Zlatna lopta 2006. kao jedini branič u 21. stoljeću i tek treći u povijesti.
| Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS
Ovaj mladić probijao se u rodnoj zemlji do vrha europskog nogometa.
| Foto: FK Dukla Praha
Čeh Pavel Nedved, Zlatna lopta 2003.
| Foto: Mandoga Media
Nekad čupavac, danas ima drugačiji imidž. Tko je to?
| Foto: Diario As
Francuz Karim Benzema, najbolji igrač svijeta 2022.
| Foto: Stringer/REUTERS
A prepoznajete li smiješak ovog mladića?
| Foto: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Brazilac Ronaldinho 2005. je bio laureat Ballon d'Ora.
Prvi intervju nogometne legende.
| Foto: Club Atlético Newell's Old Boys
To je Lionel Messi, argentinski čarobnjak sa sedam Zlatnih lopti u vitrinama.
| Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
Krenuo je iz Newell's Old Boysa, a potpisom za Barcelonu na jednoj salveti ušao je u povijest.
| Foto: Privatni album/
Prepoznajte bebu koja je postala najbolji nogometaš svijeta.
| Foto: Privatni album/
Radi se o Portugalcu Luísu Figu, Zlatnoj lopti 2000.
| Foto: Sven Simon/DPA
A tko je ovaj dječak?
| Foto: blaugranina/Flickr
Englez Michael Owen 2001. dobio je Zlatnu loptu.
| Foto: Nigel French/PRESS ASSOCIATION
Ovo je nogometnoj legendi s devet godina bio prvi osvojeni trofej. On je?
| Foto: Privatni album/
Naravno, naš Luka Modrić, najbolji igrač svijeta 2018.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Ovako mu je izgledao obrazac za registraciju davne 2000., kad je imao 15 godina.
| Foto: HNS
Tko je na ovoj fotografiji?
| Foto: Santa Cruz FC
Brazilac Rivaldo laskavu titulu ponio je 1999.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Danas je nogometna ikona, a ovako je nekad pozirao u školi.
| Foto: Relevo
Španjolac Rodrigo, lanjski pobjednik.
Prepoznajete li ovog momka?
| Foto: Instagram
To je Ousmane Dembele, aktualni vlasnik Ballon d'Ora.
| Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS