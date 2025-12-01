Obavijesti

Galerija

Komentari 2
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu

Zlatna lopta najprestižnija je pojedinačna nagrada u nogometu koju dodjeljuje časopis France Football od 1956. Prisjetili smo se kako su neki od njenih osvajača izgledali u djetinjstvu
FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu
Biti najbolji nogometaš svijeta. O tome su neki od ovih mladića vjerojatno sanjali kao djeca. Ali oni su to doista i postali. Provjerite koliko ih dobro možete prepoznati u našoj galeriji. | Foto: fifa.com, SportFair, Instagram
1/37
Biti najbolji nogometaš svijeta. O tome su neki od ovih mladića vjerojatno sanjali kao djeca. Ali oni su to doista i postali. Provjerite koliko ih dobro možete prepoznati u našoj galeriji. | Foto: fifa.com, SportFair, Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025