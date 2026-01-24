Obavijesti

"METEORKE" U MILANO

FOTO Tko su hrvatske olimpijke u brzom klizanju? 'Skupljali smo novac da bismo se natjecali...'

Hrvatske klizačice Valentina Aščić i Katarina Burić prvi put zajedno na ZOI! Pobjeda prijateljstva iz školskih klupa do olimpijskog leda. Naporno trenirale unatoč lošim uvjetima u zemlji
