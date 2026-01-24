FOTO Tko su hrvatske olimpijke u brzom klizanju? 'Skupljali smo novac da bismo se natjecali...'

Hrvatske klizačice Valentina Aščić i Katarina Burić prvi put zajedno na ZOI! Pobjeda prijateljstva iz školskih klupa do olimpijskog leda. Naporno trenirale unatoč lošim uvjetima u zemlji
Hrvatska će na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini ispisati novu stranicu sportske povijesti. Prvi put imat ćemo dvije predstavnice u brzom klizanju na kratkim stazama, a tu čast izborile su Valentina Aščić (27) i Katarina Burić (28).
Obje su članice Klizačko-brzoklizačkog kluba Meteor iz Zagreba, kluba koji je iznjedrio generacije sportaša unatoč skromnim uvjetima. Njihov plasman stoga je i veliko priznanje za sve entuzijaste koji održavaju ovaj sport u Hrvatskoj.
"Prije nekoliko godina, kad nas je netko pitao imamo li šanse za OI, pomislili smo da je čudo ako bi se jedan član plasirao. Danas imamo dvije. Počeli smo ni iz čega, skupljali novac za natjecanja, a godinama kasnije san je postao stvarnost", poručili su iz kluba nakon velike vijesti.
Za Valentinu Aščić, pionirku ovog sporta u Hrvatskoj, ovo će biti drugi nastup na Igrama. Prije četiri godine u Pekingu postala je prva Hrvatica koja je nastupila u brzom klizanju na ZOI-ju, gdje je na 500 metara osvojila 23. mjesto, a na 1500 metara bila je 26. U Milanu će nastupiti u čak tri discipline: 500, 1000 i 1500 metara. Put do novih Igara nije bio lak, a na nedavnom Europskom prvenstvu u Tilburgu doživjela je i ozljedu.
- Počelo je dosta dobro, kvalificirala sam se u sve tri discipline u četvrtfinale. U subotu na 1000 metara sam pala i udarila se u potkoljenicu u kost i nisam mogla nastaviti. Ostao je težak osjećaj, bio je potencijal za jako dobrim rezultatima. Ove sezone glavni nam je fokus na ZOI i bit ću spremna za prvi nastup 10. veljače - rekla nam je Valentina.
Dok Valentina već ima olimpijsko iskustvo, njezina prijateljica Katarina Burić u Milanu će imati debi iz snova, do kojeg je stigla nakon prave drame. Zbog sustava kvalifikacija koji favorizira nacije sa štafetama, njezino je mjesto isprva bilo upitno, no pravda je na kraju zadovoljena.
- Imala sam mjesto na kraju kvalifikacija, ali je zbog velikog broja muških klizača došlo do rezanja ženske kategorije, čemu se uopće nismo nadale. Kad je službeno došla lista, primila sam poruku od naše klizačice iz kluba. Mislila sam da se nešto zabunila. Trener me nazvao, bio je poprilično emotivan, bile smo na doručku, bilo je suza. Napokon sam osjetila olakšanje što se riješila situacija - ispričala je Katarina, koja će se natjecati u disciplini 1500 metara.
Njihov uspjeh još je veći kada se u obzir uzmu uvjeti u kojima treniraju u Hrvatskoj. Jedino funkcionalno klizalište, ono na Velesajmu, dijele s nekoliko drugih sportova i ono ne zadovoljava potrebe profesionalaca koji kližu brzinama i do 50 kilometara na sat.
- Kvaliteta leda opada. Nama je potrebno da je led savršen i ravan i to nam je problematično, pogotovo kad se kreće s treninzima brzine. Može biti i opasno. Trebaju nam i strunjače koje nemamo u Zagrebu - ističe Katarina.
Zbog toga se djevojke većinu sezone pripremaju u inozemstvu, trenutno u Nizozemskoj. Uz to, radi se o iznimno skupom sportu. Samo cipele stoje oko 1000 eura, posebne oštrice do 800 eura, a kombinezon s obveznom zaštitom od porezotina i više od 1000 eura. Sve to čini njihov put do Milana pravim sportskim podvigom.
Ono što ovu priču čini posebnom jest njihova povezanost. Valentina i Katarina zajedno su odrasle, živjele u istoj zgradi na Laništu, dijelile klupe u Osnovnoj školi Savski gaj i kasnije u Sportskoj gimnaziji. Cijeli život su jedna uz drugu, a sada će zajedno stati i na olimpijski led.
- Sretna sam jer smo toliki niz godina zajedno provele. Bilo je tu svega, teških i lijepih trenutaka. Cijeli život nam je povezan i sretna sam što ćemo doživjeti taj trenutak zajedno - govori Katarina.
Valentina se nadovezala, prisjetivši se samoće s Igara u Pekingu, koje su bile obilježene strogim pandemijskim mjerama.
- Bila sam jedina u tom selu u Pekingu, sad ćemo biti jedine u Milanu, ali barem smo zajedno. Nadam se da će mi ovo popraviti dojam prvih Olimpijskih igara jer je bio tužan. Sada sam sretna što idemo kao mali tim i što neću biti sama - zaključila je Valentina.
Njihovi nastupi u milanskoj Klizačkoj areni kreću 10. veljače kvalifikacijama na 500 metara. Zajedno će na led 20. veljače, kada su na rasporedu utrke na 1500 metara. A što žele po povratku? Odgovor je jednostavan i skroman, baš kao i one same - ćevape i sarmu.
Neka im se želje ostvare, uz što bolji plasman na ponos cijele Hrvatske.
