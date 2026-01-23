Obavijesti

SADA JE JASNIJE

Švedska pobijedila Sloveniju, evo što to znači za Hrvatsku

Piše Domagoj Vugrinović,
Švedska pobijedila Sloveniju, evo što to znači za Hrvatsku
Susret Slovenije i Švedske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ljestvica nakon prvog kola drugog kruga tako izgleda jasnije. Švicarska i Mađarska ostale su jedine dvije reprezentacije bez pobjede u skupini II drugog kruga Europskog prvenstva

U posljednjoj utakmici prvog kola drugog kruga skupine II Švedska je pobijedila Sloveniju 35-31 i tako izbila na vrh skupine s četiri boda. Podsjetimo, Šveđani su prenijeli dva boda iz skupine E zahvaljujući pobjedi u posljednjoj utakmici, u kojoj su slavili protiv Hrvatske 33-25.

Slovenci su odlično otvorili susret i nakon deset minuta imali prednost od tri gola razlike. To je natjeralo Michaela Apelgrena da pozove time-out, no stanje na terenu nije se bitno promijenilo. Slovenci su domaćine držali na razlici od dva do tri gola prednosti, a s takvim se odnosom snaga otišlo i na odmor na poluvremenu (15-13).

U drugom dijelu Šveđani su se konsolidirali i furiozno krenuli po preokret. U samo pet minuta serijom od pet uzastopnih pogodaka ostavili su momčad Uroša Zormana na minus dva. Slovenija je izjednačenju bila najbliže u završnici utakmice, kada je Makuc s tri pogotka smanjio zaostatak na samo jedan gol.

Susret Slovenije i Švedske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Susret Slovenije i Švedske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uslijedilo je novo smirivanje igre, a do kraja se igralo pogodak za pogodak, što je išlo na ruku Šveđanima. Kod domaćina su se istaknuli Sandell s sedam golova i Johansson sa šest, dok je Slovence predvodio igrač Barcelone Makuc sa osam pogodaka, a Novak je dodao pet.

U ranijim utakmicama skupine Hrvatska je pobijedila Island 30-29, dok su Švicarska i Mađarska remizirale 29-29. Ljestvica nakon prvog kola drugog kruga tako izgleda jasnije. Švicarska i Mađarska ostale su jedine dvije reprezentacije bez pobjede u skupini II drugog kruga Europskog prvenstva. Budući da su im se i prije početka drugog kruga davale najmanje šanse za prolazak, ovakvim su se ishodom dodatno udaljile od polufinala. Za mjesto među četiri najbolje reprezentacije sada bi gotovo sigurno morale pobijediti u svim preostalim utakmicama, što bi predstavljalo veliko iznenađenje.

KREĆE GROZNICA Raspored svih utakmica Eura 2026. Kad igraju rukometaši?
Raspored svih utakmica Eura 2026. Kad igraju rukometaši?

Za Hrvatsku je povoljan ishod poraz Slovenije, koja je u skupinu prenijela dva boda, jer se time situacija dodatno pojednostavljuje. Da su Slovenci pobijedili Švedsku, izbili bi na prvo mjesto skupine, Šveđani bi bili drugi, a Hrvatska treća. Ovako kalkulacije ostaju jasne: Hrvatska i dalje sa svim pobjedama u skupini osigurava prolazak u polufinale.

Najjednostavniji put Hrvatske do polufinala jest scenarij u kojem izabranici Dagura Sigurdssona pobijede u svim preostalim utakmicama, a isto učini i Švedska. U tom slučaju Hrvatskoj je mjesto među četiri najbolje reprezentacije zajamčeno. Problem bi nastao u slučaju švedskog poraza, jer tada Hrvatska ne bi bila sigurna ni sa stopostotnim učinkom. U tom bi se scenariju lako mogao zatvoriti krug od tri reprezentacije s po jednim porazom, a tada bi odlučivala gol-razlika u međusobnim susretima. Hrvatska u tom pogledu ne stoji dobro, s obzirom na poraz od Švedske od osam pogodaka razlike.

Upravo zbog toga je pobjeda Švedske nad Slovenijom izuzetno važna za Hrvatsku. U nastavku natjecanja hrvatski će navijači, uz pobjede svoje reprezentacije, morati navijati i za to da Švedska u sljedećem kolu svlada Island, čime bi se hrvatski put prema polufinalu dodatno olakšao.

Izabranici Dagura Sigurdssona sljedeću utakmicu igraju u nedjelju protiv Švicarske s početkom u 20.30.

