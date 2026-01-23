Švedska pobijedila Sloveniju, evo što to znači za Hrvatsku

U posljednjoj utakmici prvog kola drugog kruga skupine II Švedska je pobijedila Sloveniju 35-31 i tako izbila na vrh skupine s četiri boda. Podsjetimo, Šveđani su prenijeli dva boda iz skupine E zahvaljujući pobjedi u posljednjoj utakmici, u kojoj su slavili protiv Hrvatske 33-25.

Pokretanje videa... 01:41 Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće... | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Slovenci su odlično otvorili susret i nakon deset minuta imali prednost od tri gola razlike. To je natjeralo Michaela Apelgrena da pozove time-out, no stanje na terenu nije se bitno promijenilo. Slovenci su domaćine držali na razlici od dva do tri gola prednosti, a s takvim se odnosom snaga otišlo i na odmor na poluvremenu (15-13).

U drugom dijelu Šveđani su se konsolidirali i furiozno krenuli po preokret. U samo pet minuta serijom od pet uzastopnih pogodaka ostavili su momčad Uroša Zormana na minus dva. Slovenija je izjednačenju bila najbliže u završnici utakmice, kada je Makuc s tri pogotka smanjio zaostatak na samo jedan gol.

Susret Slovenije i Švedske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uslijedilo je novo smirivanje igre, a do kraja se igralo pogodak za pogodak, što je išlo na ruku Šveđanima. Kod domaćina su se istaknuli Sandell s sedam golova i Johansson sa šest, dok je Slovence predvodio igrač Barcelone Makuc sa osam pogodaka, a Novak je dodao pet.

U ranijim utakmicama skupine Hrvatska je pobijedila Island 30-29, dok su Švicarska i Mađarska remizirale 29-29. Ljestvica nakon prvog kola drugog kruga tako izgleda jasnije. Švicarska i Mađarska ostale su jedine dvije reprezentacije bez pobjede u skupini II drugog kruga Europskog prvenstva. Budući da su im se i prije početka drugog kruga davale najmanje šanse za prolazak, ovakvim su se ishodom dodatno udaljile od polufinala. Za mjesto među četiri najbolje reprezentacije sada bi gotovo sigurno morale pobijediti u svim preostalim utakmicama, što bi predstavljalo veliko iznenađenje.

Za Hrvatsku je povoljan ishod poraz Slovenije, koja je u skupinu prenijela dva boda, jer se time situacija dodatno pojednostavljuje. Da su Slovenci pobijedili Švedsku, izbili bi na prvo mjesto skupine, Šveđani bi bili drugi, a Hrvatska treća. Ovako kalkulacije ostaju jasne: Hrvatska i dalje sa svim pobjedama u skupini osigurava prolazak u polufinale.

Najjednostavniji put Hrvatske do polufinala jest scenarij u kojem izabranici Dagura Sigurdssona pobijede u svim preostalim utakmicama, a isto učini i Švedska. U tom slučaju Hrvatskoj je mjesto među četiri najbolje reprezentacije zajamčeno. Problem bi nastao u slučaju švedskog poraza, jer tada Hrvatska ne bi bila sigurna ni sa stopostotnim učinkom. U tom bi se scenariju lako mogao zatvoriti krug od tri reprezentacije s po jednim porazom, a tada bi odlučivala gol-razlika u međusobnim susretima. Hrvatska u tom pogledu ne stoji dobro, s obzirom na poraz od Švedske od osam pogodaka razlike.

Upravo zbog toga je pobjeda Švedske nad Slovenijom izuzetno važna za Hrvatsku. U nastavku natjecanja hrvatski će navijači, uz pobjede svoje reprezentacije, morati navijati i za to da Švedska u sljedećem kolu svlada Island, čime bi se hrvatski put prema polufinalu dodatno olakšao.

Izabranici Dagura Sigurdssona sljedeću utakmicu igraju u nedjelju protiv Švicarske s početkom u 20.30.