FOTO Tko su hrvatski futsalaši? Ovi dečki love europsku broncu

Hrvatsku futsalsku reprezentaciju u subotu čeka susret za broncu na Europskom prvenstvu. Izabranici Marinka Mavrovića opet će igrati protiv Francuske, a u prvom krugu turnira izvukli su remi (2-2). Pred našim futsalašima je utakmica generacije i prilika za prvu medalju u povijesti!
Golman reprezentacije Ante Piplica bio je jedan od junaka četvrtfinalne utakmice protiv Armenije
Njegov rođak, Tomislav Piplica, također je bio golman i 1987. bio je svjetski prvak s Jugoslavijom
Piplica je inače član Futsal Dinama
Nikola Gudasić, rođeni Karlovčanin (26) igra na poziciji beka
Gudasić je isto jedan od igrača Futsal Dinama
Duje Kustura (27) bio prvi strijelac Hrvatske na ovom Euru. U prvoj utakmici protiv Francuske zabio je dva gola, a zabio je i protiv Gruzij
Kustura igra za Olmissum
Niko Vukmir (24) je najmlađi naš reprezentativac. Pet sezona proveo je kao igrač Pule, a onda je prošlog ljeta potpisao za španjolski klub O Parrulo Ferrola
Rođeni Puležanin s matičnim klubom osvojio je dva pokala hrvatskoga kupa, Superkup i izborio je Ligu prvaka protiv Sportinga i Barcelone
Luka Perić bio je igrač Futsal Dinama, za zagrebački klub potpisao je u ljeto 2022.
U Dinamu je proveo dvije godine, a onda je karijeru nastavio Bubamari iz Cazina gdje je potpisao ugovor do ljeta 2028.
Marko Kuraja (28) iza sebe ima bogatu futsal karijeru. U dubrovačkom Squareu bio je do 2018. kada odlazi u Katar
Igrao je u Italiji za klubove Mantovu, Meta Cataniu i Real San Giuseppe. Također je igrao za Olmissum. Trenutačno je igrač Squerea
Kristian Čekol (28) igra na poziciji beka. Još jedan reprezentativac koji igra u Futsal Dinamu
Čekol je prvi igrač Futsal Dinama u povijesti koji je došao do 200 nastupa u dresu zagrebačkog kluba
Kapetan reprezentacije Franco Jelovčić (34) u reprezentaciji je bio još 2012. kada su naši futsalaši bili četvrti u Europi
Rođenom Šibenčaninu ovo je šesto veliko natjecanje, a najavio je odlazak u mirovinu nakon završetka turnira
Debitirao je za reprezentaciju 2011., a trenutačno je igrač Torcide
Antonio Sekulić (27) u reprezentaciji je od 2017., ali iza sebe isto ima bogatu klupsku karijeru. Igrao je za Marsoniju, Nacional, Split i Olmissum
Jednu sezonu proveo je u belgijskom Anderlechtu, a sada igra za Osijek Kandit
Jakov Hrstić (25) debitirao je za reprezentaciju 2021. Igrao je za Universitas i Olmissum, a od 2024. je u Torcidi
Josip Jurlina mrežu je zatresao protiv Latvije. Jurlina je šest sezona igrao za Olmissum, a od ljeta prošle godine igra u Italiji. Igrao je za Napoli
Trenutačno je igrač Sporting Sala Consiline
David Mataja (28) također ima bogatu karijeru iza sebe. Futsal je krenuo igrati za Medulin. Bio je u slovenskom Bronxu, tuzlanskom Salinesu, zagrebačkoj Uspinjači Gimki, a onda se vratio u Pulu
Trenutačno je igrač poljskog Constract Lubawa. Na Euru je zabio jedan gol Latviji i dva puta Armeniji
Vitor Hugo de Lima da Silva (29) je Brazilcu hrvatskom dresu. Rođen je u Rio de Janeiru, a kao dječak trenirao je nogomet u Fluminenseu pa je krenuo trenirati futsal
U Novo Vrijeme došao je iz Osijeka u ljeto 2023. U Osijeku je zabio 14 golova i bio je treći strijelac lige. Prošle godine u Makarskoj je proglašen najboljim igračem u izboru 10 kapetana i trenera
