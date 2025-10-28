Obavijesti

Galerija

Komentari 5
VJERNI HAJDUKOV PRATITELJ

FOTO Torcida danas slavi 75. rođendan! Ovo su najbolji grafiti Hajdukovih navijača

Na današnji dan 28. listopada 1950. osnovana je najstarija navijačka skupina u Europi, splitska Torcida. A osim ljubavi prema Hajduku, Torcida je redovito pokazivala i ljubav prema svom gradu, regiji, domovini...
Split: Hajduk i Lokomotiva sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Osnivanje Torcide u Zagrebu je pokrenuo dalmatinski student Vjenceslav Žuvela, kome su pomagali i Ante Ivanišević, Šime Perković, Vlado Mikulić, Ante Dorić... | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
1/27
Osnivanje Torcide u Zagrebu je pokrenuo dalmatinski student Vjenceslav Žuvela, kome su pomagali i Ante Ivanišević, Šime Perković, Vlado Mikulić, Ante Dorić... | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025