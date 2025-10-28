FOTO Torcida danas slavi 75. rođendan! Ovo su najbolji grafiti Hajdukovih navijača

Na današnji dan 28. listopada 1950. osnovana je najstarija navijačka skupina u Europi, splitska Torcida. A osim ljubavi prema Hajduku, Torcida je redovito pokazivala i ljubav prema svom gradu, regiji, domovini...
Osnivanje Torcide u Zagrebu je pokrenuo dalmatinski student Vjenceslav Žuvela, kome su pomagali i Ante Ivanišević, Šime Perković, Vlado Mikulić, Ante Dorić...
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Idejni začetnik bio je legendarni nogometaš Hajduka Bernard 'Bajdo' Vukas, koji je nakon povratka sa Svjetskog prvenstva u Brazilu Splićanima oduševljeno pričao o sjajnoj atmosferi koju na brazilskim stadionima stvaraju njihovi navijači, koji se nazivaju 'torcida'.
| Foto: Leonard Nincevic/PIXSELL
U zadnjih tridesetak godina Torcida izrasta u jednu od najaktivnijih i najpoznatijih navijačkih skupina u Europi, prepoznatljivi po svojoj brojnosti, koreografijama, bakljadama...
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Torcida je i brojnim grafitima ispunila zidiće diljem Splita i Dalmacije. Od posveta najdražem klubu pa do sjećanja na legendarne igrače, trenere, splitske pjevače...
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Mural posvećen Vukovaru...
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Sjetili su se i legendarnog Dine Dvornika
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
A posvetu je dobio i Marijan Ban, bivši pjevač Daleke obale
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Tomislav Ivić jedan je od najvećih hrvatskih trenera
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Ne može bez Miše Kovača, miljenika Torcide.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Mural u Tribunju u čast Petra Nadoveze, legendarnog igrača Hajduka
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Senijad Ibričić obilježio je jednu eru u Hajduku. Posljednja je zvijezda koja je odvela 'bile' u grupnu fazu europskog natjecanja.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Nezaboravni Jurica Jerković
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija