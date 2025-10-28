FOTO Torcida danas slavi 75. rođendan! Ovo su najbolji grafiti Hajdukovih navijača

Idejni začetnik bio je legendarni nogometaš Hajduka Bernard 'Bajdo' Vukas, koji je nakon povratka sa Svjetskog prvenstva u Brazilu Splićanima oduševljeno pričao o sjajnoj atmosferi koju na brazilskim stadionima stvaraju njihovi navijači, koji se nazivaju 'torcida'. | Foto: Leonard Nincevic/PIXSELL