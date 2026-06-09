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FOTO Totalni redizajn 'vatrenih'! Procurile sve fotografije novih Adidasovih dresova i kolekcije

Šok za navijače: Vatreni nakon 2026. prelaze s Nikea na Adidas, a procurili dresovi otkrivaju kvadratiće s glagoljicom i retro Trefoil
FOTO Totalni redizajn 'vatrenih'! Procurile sve fotografije novih Adidasovih dresova i kolekcije
Nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u novu, vizualno drugačiju eru. Dugogodišnja suradnja s američkim Nikeom, koja je trajala više od četvrt stoljeća, odlazi u povijest, a "vatrene" će odijevati njemački gigant Adidas. | Foto: Footy Headlines
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Nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u novu, vizualno drugačiju eru. Dugogodišnja suradnja s američkim Nikeom, koja je trajala više od četvrt stoljeća, odlazi u povijest, a "vatrene" će odijevati njemački gigant Adidas. | Foto: Footy Headlines
Komentari 16

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