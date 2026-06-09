FOTO Totalni redizajn 'vatrenih'! Procurile sve fotografije novih Adidasovih dresova i kolekcije

Šok za navijače: Vatreni nakon 2026. prelaze s Nikea na Adidas, a procurili dresovi otkrivaju kvadratiće s glagoljicom i retro Trefoil
Nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u novu, vizualno drugačiju eru. Dugogodišnja suradnja s američkim Nikeom, koja je trajala više od četvrt stoljeća, odlazi u povijest, a "vatrene" će odijevati njemački gigant Adidas.
| Foto: Footy Headlines
Nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u novu, vizualno drugačiju eru. Dugogodišnja suradnja s američkim Nikeom, koja je trajala više od četvrt stoljeća, odlazi u povijest, a "vatrene" će odijevati njemački gigant Adidas. |
Foto: Footy Headlines
Nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u novu, vizualno drugačiju eru. Dugogodišnja suradnja s američkim Nikeom, koja je trajala više od četvrt stoljeća, odlazi u povijest, a "vatrene" će odijevati njemački gigant Adidas.
| Foto: Footy Headlines
Iako je do službenog predstavljanja ostalo još dosta vremena, specijalizirani portal Footy Headlines objavio je masivno curenje informacija, otkrivši izgled ne samo domaćeg i gostujućeg dresa, već i kompletne prateće kolekcije, od majica za zagrijavanje do retro trenirki.
| Foto: Footy Headlines
Partnerstvo Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i Nikea, započeto davne 2000. godine, završit će 31. srpnja 2026., točno nakon Mundijala u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Time se zatvara poglavlje koje je vizualno obilježilo najveće uspjehe hrvatskog nogometa, uključujući srebro iz Rusije 2018. i broncu iz Katra 2022.
| Foto: Footy Headlines
Mnogi navijači s nostalgijom će se sjećati Nikeovih garnitura, no mnogi će se prisjetiti i kultnih Lotto dresova u kojima je generacija '98. osvojila svjetsku broncu u Francuskoj. Prelazak Adidasu, koji je prema izvještajima Večernjeg lista bio u naprednim pregovorima s HNS-om, predstavlja značajnu promjenu za jednu od najprepoznatljivijih reprezentacija svijeta.
| Foto: Footy Headlines
Ključan faktor u odluci bila je "značajno veća" financijska ponuda Adidasa u odnosu na onu koju je HNS imao s Nikeom, a koja se procjenjivala na skromnih jedan do dva milijuna eura godišnje. Nike je imao priliku izjednačiti ponudu, ali to nije učinio. Ovim potezom Adidas nastavlja dinamično tržišno natjecanje, osobito nakon što je nedavno objavljeno da će Njemačka, njihov "domaći" teren, prijeći u Nikeov tabor od 2027.
| Foto: Footy Headlines
Adidasov dizajnerski pristup za "vatrene" donosi spoj klasičnog i modernog, s dubokim poštovanjem prema nacionalnom identitetu. Domaća garnitura, naravno, zadržava ikonične crveno-bijele kvadratiće kao temelj, no donosi revolucionaran detalj koji je izdvaja od svih prethodnih. U sam uzorak dresa su, naime, integrirana slova glagoljice, najstarijeg poznatog slavenskog pisma koje ima ključnu ulogu u hrvatskoj povijesti i kulturi.
| Foto: Footy Headlines
Ovaj suptilni, ali moćan detalj predstavlja odmak od čistog minimalizma i dodaje dresu dublju, povijesnu i edukativnu dimenziju. Umjesto jednostavnih kvadrata, Adidas nudi priču utkanu u platno. Prve reakcije navijača na društvenim mrežama su podijeljene, no prevladava mišljenje kako se radi o hrabrom i dobrodošlom iskoraku koji slavi hrvatsko naslijeđe na globalnoj pozornici. Adidas očito želi pokazati kako njihova suradnja neće biti samo poslovni potez, već i partnerstvo s razumijevanjem za ono što Hrvatska kao nacija predstavlja.
| Foto: Footy Headlines
Za gostujući dres, Adidas se odlučio za odvažnu, ali iznimno elegantnu kombinaciju. Dominantna boja bit će duboka kraljevsko plava, koju Adidas u svojoj paleti naziva "EQT Blue", s detaljima u jarko crvenoj boji na prepoznatljivim trima crtama. Najveća novost za kolekcionare i ljubitelje retro stila bit će povratak klasičnog Adidas "Trefoil" logotipa, koji se inače koristi za "Originals" kolekcije i unosi dašak nostalgije iz 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća.
| Foto: Footy Headlines
Dizajn dresa obogaćen je i tonalnim, gotovo neprimjetnim uzorkom koji podsjeća na mandalu inspiriranu tradicionalnom hrvatskom čipkom, još jednim prepoznatljivim elementom nacionalne baštine koji je pod zaštitom UNESCO-a. Ovakav pristup sugerira da će gostujuća garnitura biti vizualno vrlo profinjena, kombinirajući moderan kroj s klasičnim logotipom i diskretnim tradicionalnim motivima.
| Foto: Footy Headlines
Curenje informacija nije se zaustavilo samo na dresovima za igru. Otkriven je i izgled majica za zagrijavanje, kao i bogata linija trenirki i jakni, što potvrđuje da Adidas planira sveobuhvatnu i temeljitu suradnju. Majica za zagrijavanje pred domaće utakmice donosi hrabar i apstraktan uzorak u crvenoj, bijeloj i plavoj boji, predstavljajući modernu, gotovo umjetničku reinterpretaciju klasičnih kvadratića.
| Foto: Footy Headlines
Što se tiče jakni za izlazak na teren, procurile su čak tri verzije. Domaća je, očekivano, jarko crvena s besprijekorno čistim bijelim trima crtama na rukavima, odišući klasičnom estetikom. Za gostujuće nastupe postoje dvije opcije koje koriste retro Trefoil logo: prva je tamnoplava s crvenim crtama i bijelim logom, dok je druga crvena s bijelim crtama, ali s kontrastnim tamnoplavim detaljima na rebrastom ovratniku i manžetama.
| Foto: Footy Headlines
Čini se da njemački proizvođač s Hrvatskom želi izgraditi jedan od svojih najjačih reprezentativnih brendova te od samog početka postavlja iznimno visoke standarde dizajna i produkcije. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Footy Headlines
Foto Footy Headlines