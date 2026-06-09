FOTO Totalni redizajn 'vatrenih'! Procurile sve fotografije novih Adidasovih dresova i kolekcije

Ovaj suptilni, ali moćan detalj predstavlja odmak od čistog minimalizma i dodaje dresu dublju, povijesnu i edukativnu dimenziju. Umjesto jednostavnih kvadrata, Adidas nudi priču utkanu u platno. Prve reakcije navijača na društvenim mrežama su podijeljene, no prevladava mišljenje kako se radi o hrabrom i dobrodošlom iskoraku koji slavi hrvatsko naslijeđe na globalnoj pozornici. Adidas očito želi pokazati kako njihova suradnja neće biti samo poslovni potez, već i partnerstvo s razumijevanjem za ono što Hrvatska kao nacija predstavlja. | Foto: Footy Headlines