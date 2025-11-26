FOTO Triput je pobijedio rak, a danas bi slavio 40. rođendan: 'Bez njega ne bi bilo ni mene...'

Otkrio je kako je tada skoro završio u Hajduku. 'Sve je već bilo dogovoreno, ne znam, dogovorili smo danas, a sutra sam trebao već ići dolje. I da bi na poziv Zdravka Mamića, i tad je bio trener Branko Ivanković, nazvali me oni zajedno i rekli su ništa Hajduk, pakiraj stvari i dolaziš u Dinamo. Tako je i bilo. To je bilo 2006., došao sam u Dinamo i od tad živim u Zagrebu i navijam za Dinamo', ispričao je Pokrivač. | Foto: Marko Jurinec/PIXSELL