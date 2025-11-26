Obavijesti

Galerija

Komentari 3
VELIKI NOGOMETAŠ I ČOVJEK

FOTO Triput je pobijedio rak, a danas bi slavio 40. rođendan: 'Bez njega ne bi bilo ni mene...'

Tragična vijest 18. travnja potresla je hrvatski nogomet. Nikola Pokrivač, bivši član reprezentacije i Dinama, poginuo je kod Karlovca u stravičnoj prometnoj nesreći. Prisjetili smo se njegove karijere koju je prekinuo nakon što je pobijedio rak
Zagreb: Nogometaš Nikola Pokriva? tre?i put je pobijedio rak
Hrvatski nogomet ove je godine ostao bez sjajnog igrača i velikog borca koji je mnoge inspirirao. Nikola Pokrivač poginuo je u 40. godini života. Ovu bi srijedu, da je živ, proslavio rođendan. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
1/53
Hrvatski nogomet ove je godine ostao bez sjajnog igrača i velikog borca koji je mnoge inspirirao. Nikola Pokrivač poginuo je u 40. godini života. Ovu bi srijedu, da je živ, proslavio rođendan. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025