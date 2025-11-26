FOTO Triput je pobijedio rak, a danas bi slavio 40. rođendan: 'Bez njega ne bi bilo ni mene...'

Tragična vijest 18. travnja potresla je hrvatski nogomet. Nikola Pokrivač, bivši član reprezentacije i Dinama, poginuo je kod Karlovca u stravičnoj prometnoj nesreći. Prisjetili smo se njegove karijere koju je prekinuo nakon što je pobijedio rak
Hrvatski nogomet ove je godine ostao bez sjajnog igrača i velikog borca koji je mnoge inspirirao. Nikola Pokrivač poginuo je u 40. godini života. Ovu bi srijedu, da je živ, proslavio rođendan.
Rodio se u Čakovcu, gdje je i započeo s nogometom, a vrlo brzo su njegov talent prepoznali u Varteksu, gdje ga je trenirao Zlatko Dalić. Zadržao se do 2007. godine kada ga je kupio Dinamo.
Zlatko Dalić mi je bio prvi trener. Imao sam 17 godina. Da nije bilo njega, ne bi bilo ni mene - govorio je Nikola s velikim poštovanjem o današnjem izborniku "vatrenih".
Otkrio je kako je tada skoro završio u Hajduku. 'Sve je već bilo dogovoreno, ne znam, dogovorili smo danas, a sutra sam trebao već ići dolje. I da bi na poziv Zdravka Mamića, i tad je bio trener Branko Ivanković, nazvali me oni zajedno i rekli su ništa Hajduk, pakiraj stvari i dolaziš u Dinamo. Tako je i bilo. To je bilo 2006., došao sam u Dinamo i od tad živim u Zagrebu i navijam za Dinamo', ispričao je Pokrivač.
U Dinamu je doživio najljepše dane karijere. Osvojio je s klubom četiri naslova prvaka i četiri Kupa, igrao je s Lukom Modrićem i bio je član čuvene generacije koja je 2007. godine izbacila Ajax u kvalifikacijama za Kup Uefe. Odigrao je 63 utakmice, zabio sedam golova i dvaput asistirao.
'Najdraža utakmica i pobjeda u karijeri mi je na Euru 2008. protiv Poljske, a što se tiče kluba, baš ova protiv Ajaxa. S Ogijem (Ognjen Vukojević) sam igrao zadnjeg veznog, odigrao sam svih 120 minuta. Tad smo igrali s dva zadnja vezna, a suprotno je bio Gabri. Nije bilo lako, ali uspjeli smo im srušiti snove. Poseban, jako drag trenutak', ispričao je za Net.hr.
Sjajne partije u Dinamu dovele su ga i do reprezentacije za koju je debitirao u svibnju 2008. godine kod Slavena Bilića i odigrao ukupno 15 utakmica. Kruna njegove reprezentativne karijere bilo je Europsko prvenstvo 2008. godine kada je odigrao cijelu utakmicu u pobjedi protiv Poljske (1-0).
Nakon sjajne sezone u Dinamu, klub ga je 2008. godine za tri milijuna eura prodao u Monaco. Tamo se zadržao godinu dana pa je otišao u Red Bull Salzburg gdje ga je trenirao Niko Kovač s kojim je osvojio prvenstvo. Vratio se u Dinamo 2011. godine, igrao je za Inter Zaprešić, Rijeku (osvojio Kup), Šahter Karagandy, a 2015. godine, nedugo nakon što je potpisao za izraelsku Maccabi iz Petah Tikve, dijagnosticirali su mu Hodgkinov limfom.
'Iskočila mi je neka kvrga. Nije me niti boljelo niti mi je smetalo. Istog dana sam otišao kod liječnika na kontrolu i on mi je vadio, tu, neku, kvrgicu. Poslali su na analizu i nakon par dana su ustvrdili da imam rak limfnih čvorova. Svijet mi se srušio', ispričao je Pokrivač.
Bolest se povukla pa se vratio nogometu i potpisao za Slaven Belupo, ali u kolovozu 2016. godine doznao je da se rak vratio. Išao je na transplantaciju matičnih stanica, kad je sam sebi donirao stanice. I uspio je pobijediti bolest, još jednom se vratio u Slaven, no u svibnju 2017. godine doznao je nove loše vijesti. Bolest se vratila.
Jedina opcija za ozdravljenje bila je transplantacija matičnih stanica, a donor mu je bila njegova majka koja mu je tada podarila novi život.
'Najgore mi je bilo prvi puta. Nisam znao dokle je to otišlo, gdje se sve raširilo. Da li se da to uopće izliječiti? Sve mi je bilo strano. Kad mi se bolest drugi i treći puta vratila, znao sam da ću je pobijediti. Jer, ako sam je pobijedio prvi puta, pobijedit ću je i drugi i treći put. Takav sam', ispričao je Pokrivač.
Nakon što se u prosincu 2017. godine uspješno izliječio, odlučio je otići u nogometnu mirovinu. Ipak, bez nogometa ovaj beskompromisni borac nije mogao. Radio je jedno vrijeme kao pomoćni trener u Rudešu i istovremeno igrao niželigaški nogomet.
Prije dvije godine je s NK Pušćom osvojio osvojio 1. ŽNL Zapad, šesti rang hrvatskog nogometa te Kup Nogometnog središta Zaprešić.
'Evo, i pod stare dane osvajam trofeje, ha, ha. Meni je najvažnije što se nakon svega osjećam baš dobro, baš ispunjeno i sretno. Meni su svi trofeji jednako dragi. OK, najviše ću pamtiti tri osvojena prvenstva i Kupa s Dinamom, oni su mi najdraži, ali i oni sa Salzburgom (naslov prvaka), Rijekom (Kup) i Pušćom imaju posebno mjesto u mom srcu. Mi smo sad s Pušćom u finalu Kupa pobijedili Sutlu Laduč 5-1, a ta je momčad čak dvije lige iznad nas. Pa kako onda ne bih bio sretan, ha, ha', rekao nam je tada Pokrivač
Pretprošle sezone igrao je za GNK Tigar iz Svete Nedelje, a posljednju godinu života bio je član NK Vojnića. Igrao je nogomet iz gušta, uživao je u svakome trenutku i inspirirao mnoge sa svojom nevjerojatnom hrabrošću kojom je triput pobijedio bolest.
Nažalost, njegov život tragično je ugašen u 40. godini. Poginuo je u prometnoj nesreći nakon što se vraćao s treninga...
