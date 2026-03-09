Obavijesti

ČUDESNA DILETTA

FOTO Trudna je, ali i dalje radi! Diletta objavila fotke s posla, a fanovi 'poludjeli': 'Ti si čarobna'

Diletta Leotta uskoro bi trebala roditi, ali i dalje radi "punom parom". Novom serijom fotki na društvenim mrežama raspametila je svoje fanove, a u bordo kombinaciji zaista izgleda sjajno
FOTO Trudna je, ali i dalje radi! Diletta objavila fotke s posla, a fanovi 'poludjeli': 'Ti si čarobna'
Jedna od najpoznatijih talijanskih i svjetskih sportskih novinarki, Diletta Leotta (34), ponovno je oduševila svojih više od 9,3 milijuna pratitelja na Instagramu. Svojim posljednjim "photo dumpom" pod naslovom "Ovaj vikend u slikama", pružila je intiman uvid u savršeni balans između svoje glamurozne karijere i privatnog života, koji trenutno obilježavaju slatko iščekivanje i obiteljska sreća. | Foto: Instagram
