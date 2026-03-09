FOTO Trudna je, ali i dalje radi! Diletta objavila fotke s posla, a fanovi 'poludjeli': 'Ti si čarobna'

Diletta Leotta uskoro bi trebala roditi, ali i dalje radi "punom parom". Novom serijom fotki na društvenim mrežama raspametila je svoje fanove, a u bordo kombinaciji zaista izgleda sjajno
Jedna od najpoznatijih talijanskih i svjetskih sportskih novinarki, Diletta Leotta (34), ponovno je oduševila svojih više od 9,3 milijuna pratitelja na Instagramu. Svojim posljednjim "photo dumpom" pod naslovom "Ovaj vikend u slikama", pružila je intiman uvid u savršeni balans između svoje glamurozne karijere i privatnog života, koji trenutno obilježavaju slatko iščekivanje i obiteljska sreća.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Kroz seriju pažljivo odabranih fotografija, Diletta je prikazala dvije strane svog života. Na nekoliko slika pozira u upečatljivom bordo odijelu.
Njezini pratitelji odmah su je obasuli pozitivnim komentarima, a ističu se riječi poput "Meraviglia" (Čudesno) i "Sempre Bellissima" (Uvijek prelijepa).
Vrlo je vjerojatno da je elegantno izdanje nosila tijekom prijenosa velikog derbija između Milana i Intera, koji je vodila prethodnog dana. Ove fotografije prikazuju je u punom sjaju, kao zaštitno lice prijenosa talijanske Serie A i jednu od najutjecajnijih figura u europskom sportskom novinarstvu.
Ova objava dolazi u vrlo dinamičnom razdoblju za popularnu voditeljicu. Početkom ožujka potvrdila je da sa suprugom, njemačkim golmanom Lorisom Kariusom, očekuje svoje drugo dijete.
Osim što dominira sportskim eterom, nedavno je gostovala u nekoliko popularnih podcasta, gdje je iskreno progovorila o teškim životnim trenucima, uključujući i hakiranje njezinih privatnih fotografija prije nekoliko godina.
To traumatično iskustvo danas koristi kao motivaciju za borbu protiv cyberbullyinga, pokazujući snagu i izvan televizijskih kamera. Unatoč slavi, često ističe kako joj je diploma pravnog fakulteta dala samopouzdanje da je se u poslu ne cijeni samo zbog izgleda.
