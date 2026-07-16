FOTO Trumpova unuka zasjala, Jutta bez grudnjaka: Sportašice blistale na ESPN-ovoj ceremoniji

New York je u srijedu, 15. srpnja, bio epicentar sportskog svijeta. U prestižnom kazalištu David H. Koch u Lincoln Centeru održana je svečana dodjela ESPY nagrada, a crvenim tepihom prošetale su najveće sportske i zabavne zvijezde
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New York je u srijedu, 15. srpnja, bio epicentar sportskog svijeta. U prestižnom kazalištu David H. Koch u Lincoln Centeru održana je svečana dodjela ESPY nagrada, a crvenim tepihom prošetale su najveće sportske i zabavne zvijezde. Večer je vodio komičar Marcello Hernández.
| Foto: Kirby Lee
New York je u srijedu, 15. srpnja, bio epicentar sportskog svijeta. U prestižnom kazalištu David H. Koch u Lincoln Centeru održana je svečana dodjela ESPY nagrada, a crvenim tepihom prošetale su najveće sportske i zabavne zvijezde. Večer je vodio komičar Marcello Hernández.
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Foto: Kirby Lee
New York je u srijedu, 15. srpnja, bio epicentar sportskog svijeta. U prestižnom kazalištu David H. Koch u Lincoln Centeru održana je svečana dodjela ESPY nagrada, a crvenim tepihom prošetale su najveće sportske i zabavne zvijezde. Večer je vodio komičar Marcello Hernández.
| Foto: Kirby Lee
Popularna Nizozemka Jutta Leerdam došla je na svečanost sa zaručnikom Jakeom Paulom.
| Foto: Jordan Tovin
Jutta je oduševila haljinom koja je otkrivala kako ne nosi grudnjak.
| Foto: Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Među zvijezdama večeri bila je gimnastičarka Suni Lee, nominirana za nagradu za najbolji povratak. Lee se vratila vrhunskom sportu nakon teške borbe s bolesti bubrega te je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. osvojila tri medalje.
| Foto: Jordan Tovin
Na svečanosti je bila i njezina suparnica te prijateljica Simone Biles.
| Foto: Kirby Lee
Foto Jordan Tovin
Trumpova najstarija unuka Kai Trump.
| Foto: Jordan Tovin
Talentirana golferica, koja uskoro kreće na Sveučilište u Miamiju, pojavila se u glamuroznoj zlatnoj haljini. Na crvenom tepihu govorila je o zdravstvenom stanju svoje majke Vanesse Trump, koja se hrabro bori s rakom dojke.
| Foto: Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Lindsey Vonn zablistala je u elegantnoj haljini. Podsjetimo, prije pet mjeseci imala je stravičnu nesreću na Zimskim olimpijskim igrama.
| Foto: Kirby Lee
Folarin Balogun bio je u središtu skandala na SP-u. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump tražio je, i dobio, ukidanje njegove suspenzije.
| Foto: Kirby Lee
Na ceremoniji su snage udružile legendarne američke skijašice, Mikaela Shiffrin (lijevo) i Lindsey Vonn (desno).
| Foto: Kirby Lee
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Jalen Brunson, zvijezda New York Knicksa i MVP ovogidšnjeg finala. Uz njega je supruga Ali.
| Foto: Kirby Lee
Gimnastičarka Simone Biles.
| Foto: Kirby Lee
Foto Kirby Lee
Foto Jordan Tovin
Klizačica Alysa Liu.
| Foto: Kirby Lee
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Kirby Lee
Legendarni košarkaš Stephen Curry i njegova supruga Ayesha.
| Foto: Kirby Lee
Foto Jordan Tovin
Foto Kirby Lee
Foto Jordan Tovin
Mason Gooding, Ben Marshall i Kam Patterson
| Foto: Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Eileen Gu, kineska olimpijka u freestyle skijanju.
| Foto: Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
NFL-ovac Damar Hamlin.
| Foto: Jordan Tovin
NBA zvijezda Karl-Anthony Towns i djevojka Jordyn Woods.
| Foto: Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Fat Joe.
| Foto: Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin
Foto Jordan Tovin