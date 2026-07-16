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OKUPILA SE SPORTSKA ELITA

FOTO Trumpova unuka zasjala, Jutta bez grudnjaka: Sportašice blistale na ESPN-ovoj ceremoniji

New York je u srijedu, 15. srpnja, bio epicentar sportskog svijeta. U prestižnom kazalištu David H. Koch u Lincoln Centeru održana je svečana dodjela ESPY nagrada, a crvenim tepihom prošetale su najveće sportske i zabavne zvijezde
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Sports: The 2026 ESPY Awards Red Carpet
New York je u srijedu, 15. srpnja, bio epicentar sportskog svijeta. U prestižnom kazalištu David H. Koch u Lincoln Centeru održana je svečana dodjela ESPY nagrada, a crvenim tepihom prošetale su najveće sportske i zabavne zvijezde. Večer je vodio komičar Marcello Hernández. | Foto: Kirby Lee
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New York je u srijedu, 15. srpnja, bio epicentar sportskog svijeta. U prestižnom kazalištu David H. Koch u Lincoln Centeru održana je svečana dodjela ESPY nagrada, a crvenim tepihom prošetale su najveće sportske i zabavne zvijezde. Večer je vodio komičar Marcello Hernández. | Foto: Kirby Lee
Komentari 0

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