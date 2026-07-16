FOTO Vinicius prebolio debakl Brazila u zagrljaju bivše. Izdale ih fotografije s luksuzne jahte

Glasine o pomirenju dobile su krila nakon što se na društvenim mrežama pojavila privatna fotografija para
Samo dva mjeseca nakon turbulentnog prekida koji je odjeknuo Brazilom, čini se da su nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i jedna od najutjecajnijih žena u zemlji, Virginia Fonseca, svojoj ljubavi odlučili dati drugu priliku.
| Foto: instagram
Samo dva mjeseca nakon turbulentnog prekida koji je odjeknuo Brazilom, čini se da su nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i jedna od najutjecajnijih žena u zemlji, Virginia Fonseca, svojoj ljubavi odlučili dati drugu priliku. |
Foto: instagram
Samo dva mjeseca nakon turbulentnog prekida koji je odjeknuo Brazilom, čini se da su nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i jedna od najutjecajnijih žena u zemlji, Virginia Fonseca, svojoj ljubavi odlučili dati drugu priliku.
| Foto: instagram
Iako službene potvrde još nema, fotografije s luksuznog odmora na Sardiniji, snimljene neposredno nakon ispadanja Brazila sa Svjetskog prvenstva, govore više od riječi.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Par je pronašao utjehu jedno u drugome, daleko od medijskih reflektora, ali ne i od budnih očiju javnosti.
| Foto: instagram
Glasine o pomirenju dobile su krila nakon što se na društvenim mrežama pojavila privatna fotografija para, navodno preuzeta s WhatsApp statusa jednog od njihovih bliskih prijatelja.
| Foto: instagram
| Foto: instagram
Foto instagram
Slika koja prikazuje Viniciusa i Virginiju u prisnom zagrljaju tijekom odmora u Italiji postala je viralna, potaknuvši lavinu komentara.
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Prema izvještajima brazilskih medija poput portala Metrópoles i LeoDias, par je vezu tiho obnovio nakon završetka Svjetskog prvenstva.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nagađanja su dosegnula vrhunac kada su viđeni kako zajedno s odabranom skupinom prijatelja krstare na luksuznoj jahti uz obalu Sardinije, gdje je nogometaš 12. srpnja proslavio svoj 26. rođendan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Za mnoge obožavatelje, ove scene bile su jasan znak da se jedan od najpraćenijih brazilskih parova više ne skriva.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dodatne špekulacije potaknula je i činjenica da su djeca poznate influencerice putovala u Madrid, gdje se nalazi primarna rezidencija nogometaša.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Unatoč velikom interesu medija, i nogometaš i influencerica za sada se drže podalje od javnih izjava, puštajući da fotografije govore same za sebe.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njihov povratak jedno drugome još je dramatičniji s obzirom na buran prekid u svibnju ove godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Virginia je tada javno objavila kraj sedmomjesečne veze, navodeći da su neka pitanja postala "nepremostiva" i da preferira "završiti s ljubavlju" umjesto da ostane u odnosu koji više nema smisla.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Odluka je šokirala javnost, pogotovo jer je došla samo dan nakon što je bodrila Viniciusa na Santiago Bernabéuu na utakmici protiv Real Ovieda, a samo nekoliko dana ranije nogometaš joj je posvetio emotivnu rođendansku čestitku, nazivajući je "svojom ljubavi" te "divnom majkom i iznimnom poslovnom ženom".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, njihova veza bila je turbulentna od samog početka.
| Foto: Instagram
Prije nego što su uopće službeno postali par, Vinicius se javno ispričao Virginiji nakon što su mediji otkrili da je razmjenjivao poruke s drugim ženama u ranoj fazi njihove romanse.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
U izjavi koja je tada odjeknula, priznao je svoju pogrešku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Ne sramim se priznati da sam bio neoprezan, da nisam reagirao na najbolji način i da sam je razočarao", napisao je tada Vinicius u dugoj objavi na Instagramu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Sada je ideja početi ispočetka - bez laži, bez svađa, bez maski. S puno ljubavi, privrženosti i poštovanja."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Veza između nogometne superzvijezde i jedne od najvećih brazilskih influencerica od početka je bila pod golemim pritiskom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Virginia Fonseca, rođena u Connecticutu, ali odrasla u Brazilu, izgradila je poslovno carstvo s vojskom pratitelja na društvenim mrežama dijeleći sadržaj o svom životu, obitelji i ljepoti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kao majka troje djece iz prethodnog braka s pjevačem Zé Felipeom, već je bila naviknuta na život pod reflektorima, no veza s Viniciusom donijela je potpuno novu razinu kontrole i pravila.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
U jednom je intervjuu otkrila s kakvim se neočekivanim izazovima suočava kao partnerica elitnog sportaša, posebno kada je riječ o zdravlju i strogim antidopinškim pravilima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
"Što god namjeravam koristiti, moram mu javiti unaprijed, jer bi moglo izazvati doping. Na primjer, intimna krema, mast, bilo što što bi moglo doći u kontakt s njim moglo bi uzrokovati doping. A ako se to dogodi, on je izvan igre", objasnila je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
"Sada sve što pomislim koristiti, moram poslati njegovim fizioterapeutima. Ako odem ginekologu i trebam koristiti neku mast, moram provjeriti s njima."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Priznala je da je u početku osjećala ogroman strah i pritisak, shvaćajući da i najjednostavnije odluke mogu utjecati na njegovu karijeru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Vrijeme pomirenja nije slučajno, budući da je uslijedilo neposredno nakon što je Brazil, jedan od favorita turnira, ispao u osmini finala Svjetskog prvenstva 2026. šokantnim porazom od Norveške.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Za Viniciusa i cijelu naciju bio je to težak udarac. Ipak, čini se da je u profesionalnom razočaranju pronašao osobnu sreću.
| Foto: Instagram
Tijekom cijelog prvenstva, Virginia mu je pružala javnu podršku na društvenim mrežama, slaveći njegove dobre poteze i bodreći ga, što je već tada potaknulo prve glasine o mogućem zatopljenju odnosa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Reakcije navijača i pratitelja na društvenim mrežama bile su podijeljene.
| Foto: Instagram
Dok su jedni smatrali da par zaslužuje privatnost, golem dio publike bio je uvjeren da je pomirenje već neko vrijeme gotova stvar te da su ga samo skrivali od javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Metrike pokazuju da je nakon Svjetskog prvenstva došlo do značajnog porasta pretraživanja o privatnom životu brazilskog napadača, a fotografije iz Italije samo su potvrdile ono o čemu su milijuni nagađali: Vini i Virginia ponovno su zajedno.
| Foto: Instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram