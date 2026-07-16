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PONOVNO SU SKUPA

FOTO Vinicius prebolio debakl Brazila u zagrljaju bivše. Izdale ih fotografije s luksuzne jahte

Glasine o pomirenju dobile su krila nakon što se na društvenim mrežama pojavila privatna fotografija para
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FOTO Vinicius prebolio debakl Brazila u zagrljaju bivše. Izdale ih fotografije s luksuzne jahte
Samo dva mjeseca nakon turbulentnog prekida koji je odjeknuo Brazilom, čini se da su nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i jedna od najutjecajnijih žena u zemlji, Virginia Fonseca, svojoj ljubavi odlučili dati drugu priliku. | Foto: instagram
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Samo dva mjeseca nakon turbulentnog prekida koji je odjeknuo Brazilom, čini se da su nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i jedna od najutjecajnijih žena u zemlji, Virginia Fonseca, svojoj ljubavi odlučili dati drugu priliku. | Foto: instagram
Komentari 18

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