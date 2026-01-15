Obavijesti

POČIVAO U MIRU

FOTO Tuga na Mirogoju. Čačić, Turudić, Svetina ispratili na vječni počinak legendu Kutije

Mićo Vujanić, jedan od najboljih zagrebačkih haklera svih vremena i legenda Kutije šibica, preminuo je prije tjedan dana u 77. godini života, a obitelj, rodbina, prijatelji i poznanici su ga na zagrebačkom Mirogoju ispratili na posljednji počinak
Tomislav Svetina u javnosti nakon što je dao je ostavku na poziciju glavnog tajnika HNS-a
Veliki broj ljudi došao se oprostiti od legendarnog Miće Vujanića, a među njima su bila i poznata lica iz svijeta nogometa. Tomislav Svetina prvi put je viđen u javnosti nakon što je podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
