FOTO Tuga na Mirogoju. Čačić, Turudić, Svetina ispratili na vječni počinak legendu Kutije

Mićo Vujanić, jedan od najboljih zagrebačkih haklera svih vremena i legenda Kutije šibica, preminuo je prije tjedan dana u 77. godini života, a obitelj, rodbina, prijatelji i poznanici su ga na zagrebačkom Mirogoju ispratili na posljednji počinak
Veliki broj ljudi došao se oprostiti od legendarnog Miće Vujanića, a među njima su bila i poznata lica iz svijeta nogometa. Tomislav Svetina prvi put je viđen u javnosti nakon što je podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Došao je pozdraviti bivšeg hrvatskog izbornika Antu Čačića, kao i glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić.
Na Mirogoju je bio i bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ognjen Vukojević.
Mićo Vujanić bio je malonogometni majstor, genijalac i jedan od začetnika ovoga sporta u Hrvatskoj.
Posebno legendarno nasljeđe ostavio je na kultnoj Kutiji šibica, čije prvo izdanje je osvojio 1971. godine, a bio je zastrašujući golgeter. Ukupno je na turniru zabio više od 250 golova.
Od njega se oprostio i Hrvatski nogometni savez. - Bio je istinski majstor malog nogometa. Na Kutiji šibica ispisao je neke od najsjajnijih stranica njegove bogate tradicije. Trag je ostavljao gdje god je igrao, od Končara do Keracommercea pa do brojnih drugih poznatih zagrebačkih haklerskih momčadi - poručili su.
Velike nevolje snašle su ga u životu, pretrpio je 12 teških operacija i život mu je ovisio o koncu, ali ovaj veliki borac nikad se nije predavao. Pa ni kad su mu zbog opake bolesti amputirali nogu. Unatoč svemu, nikad nije propuštao Kutiju šibica, čiji je bio hodajući spomenik...
