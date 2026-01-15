FOTO Tuga na Mirogoju. Čačić, Turudić, Svetina ispratili na vječni počinak legendu Kutije

Velike nevolje snašle su ga u životu, pretrpio je 12 teških operacija i život mu je ovisio o koncu, ali ovaj veliki borac nikad se nije predavao. Pa ni kad su mu zbog opake bolesti amputirali nogu. Unatoč svemu, nikad nije propuštao Kutiju šibica, čiji je bio hodajući spomenik... | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL