Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PRED UTAKMICU S 'MODRIMA'

FOTO U Varaždinu nastavili radnu akciju! Dinamo stiže, a snijeg se mora očistiti s terena

Nogometaši Varaždina i Dinama sastaju se u nedjelju od 15 sati, a u Varaždinu je napadalo dosta snijega. Radna akcija čišćenja započela je u petak, a nastavila se i u subotu...
Varaždin: Nastavlja se akcija čišćenja stadiona
Nogometaši Varaždina i Dinama sastaju se u nedjelju od 15 sati, a u Varaždinu je napadalo dosta snijega. Radna akcija čišćenja započela je u petak, a nastavila se i u subotu... | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/39
Nogometaši Varaždina i Dinama sastaju se u nedjelju od 15 sati, a u Varaždinu je napadalo dosta snijega. Radna akcija čišćenja započela je u petak, a nastavila se i u subotu... | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026