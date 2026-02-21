FOTO U Varaždinu nastavili radnu akciju! Dinamo stiže, a snijeg se mora očistiti s terena

Nogometaši Varaždina i Dinama sastaju se u nedjelju od 15 sati, a u Varaždinu je napadalo dosta snijega. Radna akcija čišćenja započela je u petak, a nastavila se i u subotu...
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Raspoložive snage su na terenu drugi dan zaredom, a u zamjenu za čišćenje snijega dobit će ulaznicu za dvoboj protiv Dinama
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Bit će zanimljivo vidjeti kako će travnjak izgledati nakon očišćenog snijega, za vjerovati je da neće biti u idealnom stanju...
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
