FOTO U Zagrebu trčalo i staro i mlado! Više od 3000 trkača je jurilo ulicama na 14. 'ceneru'

Zagrebački noćni "cener" (trka duga 10 kilometara) održao se 14. put, a trčalo ga je više od 3000 trkača. Najbrži je bio Kenijac koji je u 29. minuti prošao kroz cilj, a najbeži Hrvat bio je Tomislav Novosel
Održan 14. Zagrebački noćni cener na kojem je sudjelovalo oko 3000 trkača
Zagrebački noćni cener spada u najvišu klasu hrvatskih cestovnih utrka po kvaliteti organizacije te po brojnosti natjecatelja. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
