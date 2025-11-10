FOTO U Zagrebu trčalo i staro i mlado! Više od 3000 trkača je jurilo ulicama na 14. 'ceneru'

Zagrebački noćni "cener" (trka duga 10 kilometara) održao se 14. put, a trčalo ga je više od 3000 trkača. Najbrži je bio Kenijac koji je u 29. minuti prošao kroz cilj, a najbeži Hrvat bio je Tomislav Novosel
Zagrebački noćni cener spada u najvišu klasu hrvatskih cestovnih utrka po kvaliteti organizacije te po brojnosti natjecatelja.
Poznat je i po uzavreloj navijačkoj atmosferi uz stazu, a njapoznatije je Zagreb runners navijačko grotlo u Ilici kod uspinjače.
U ženskoj konkurenciji najbrža je bila djevojka iz Kenije, a najbrža Hrvatica bila je Marcela Jokić.
Najmanji navijači imali su prekrasne poruke za mame i tate trkače.
A bilo je i svakakvih zanimljivih kostima.
Ove godine nije oboren ni jedan trkački rekord, ali je kroz ulice glavnog grada "cener" trčalo najviše ljudi.
Najmlađi trlač bio je 2017. godište, a najstariji 1955.
Postoje brojne utrke, a postoji i Zagrebački noćni cener – utrka koja se iščekuje cijelu godinu, stoji u opisu utrke.
"Cener" počinje i završava na Trgu bana Jelačića, a trči se kroz Jurišićevu, Palmotićevu, Držislavovu, Boškovićevu, Ilicu, Krajišku,...
