FOTO Udala se Barbara Matić!
Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski džudaš Filip Đinović oženili su se.
Podsjetimo, Barbara je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom s kojim je planirala vjenčanje. Filip Đinović rođen je 1995. u Beogradu, a veza s Barbarom postala je javna u svibnju ove godine kada se par pojavio zajedno na crvenom tepihu Story Hall of Famea u Zagrebu.
Đinović je visok 190 centimetara i natječe se u kategoriji do 100 kilograma, a uz to je i priznati međunarodni džudo sudac. Iza sebe ima više od 80 međunarodnih borbi, a često sudjeluje i na edukativnim seminarima i radionicama.
Matić je najuspješnija hrvatska džudašica, a osim zlata na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., dvaput je bila zlatna na svjetskim prvenstvima, dok je u Zagrebu pred domaćom publikom osvojila europsko zlato.
