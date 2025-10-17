Obavijesti

ZA SRPSKOG DŽUDAŠA

FOTO Udala se Barbara Matić!

Piše Petar Božičević,
FOTO Udala se Barbara Matić!
Foto: Instagram

Podsjetimo, Barbara je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom. Nakon malo više od godinu dana, udala se za srpskog džudaša Filipa Đinovića

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski džudaš Filip Đinović oženili su se. 

Veliki dan hrvatskog sporta
Veliki dan hrvatskog sporta | Video: Josip Tolić/24sata

Podsjetimo, Barbara je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom s kojim je planirala vjenčanje. Filip Đinović rođen je 1995. u Beogradu, a veza s Barbarom postala je javna u svibnju ove godine kada se par pojavio zajedno na crvenom tepihu Story Hall of Famea u Zagrebu. 

Đinović je visok 190 centimetara i natječe se u kategoriji do 100 kilograma, a uz to je i priznati međunarodni džudo sudac. Iza sebe ima više od 80 međunarodnih borbi, a često sudjeluje i na edukativnim seminarima i radionicama. 

Foto: Instagram
Foto: Screenshot/Instagram
Foto: Screenshot/Instagram

Matić je najuspješnija hrvatska džudašica, a osim zlata na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., dvaput je bila zlatna na svjetskim prvenstvima, dok je u Zagrebu pred domaćom publikom osvojila europsko zlato. 

