FOTO Ukrajinski nogometaš objavio fotografije svog stana. Rusi su ga razorili dronovima

Ukrajinski nogometaš Georgij Sudakov je na Instagramu objavio fotografije i snimke kako izgleda njegov stan u Kijevu nakon ruskog napada dronova na grad. U stanu su bili njegova žena i dijete za koje se ne zna jesu li i koliko ozbiljno ozijeđeni. Stan je u potpunom rasulu.

Sudakov igra za Benficu gdje je na posudbi iz Šahtara. On je tako van svih opasnosti jer živi u Portugalu, ali su njegova žena Jelisaveta s kćeri u Ukrajini, kao i njegova majka. Na slikama i snimkama vidi se plamen iz zgrade, potpuno uništeni zidovi i prozori, a auti prekriveni prašinom. To je bio još jedan u nizu snažnih udara Rusije na Kijev, a Sudakov je poslao i poruku na Instagramu.

"Ovako izgleda stan nakon napada. I sada će neljudi iz susjedne države napisati da u mom stanu držimo vojnu opremu", napisao je Ukrajinac.

Kako navode iz Ukrajine, u tom napadu je sudjelovalo oko 800 ruskih dronova i 13 projektila, a život su izgubile četiri osobe.