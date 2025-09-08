Obavijesti

STRAVIČAN NAPAD

FOTO Ukrajinski nogometaš objavio fotografije svog stana. Rusi su ga razorili dronovima

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

I sada će neljudi iz susjedne države napisati da u mom stanu držimo vojnu opremu, napisao je Georgij Sudakov koji trenutačno igra za Benficu, a njegova obitelj je bila u stanu ze vrijeme napada

Ukrajinski nogometaš Georgij Sudakov je na Instagramu objavio fotografije i snimke kako izgleda njegov stan u Kijevu nakon ruskog napada dronova na grad. U stanu su bili njegova žena i dijete za koje se ne zna jesu li i koliko ozbiljno ozijeđeni. Stan je u potpunom rasulu.

Foto: Instagram

Sudakov igra za Benficu gdje je na posudbi iz Šahtara. On je tako van svih opasnosti jer živi u Portugalu, ali su njegova žena Jelisaveta s kćeri u Ukrajini, kao i njegova majka. Na slikama i snimkama vidi se plamen iz zgrade, potpuno uništeni zidovi i prozori, a auti prekriveni prašinom. To je bio još jedan u nizu snažnih udara Rusije na Kijev, a Sudakov je poslao i poruku na Instagramu.

Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram

"Ovako izgleda stan nakon napada. I sada će neljudi iz susjedne države napisati da u mom stanu držimo vojnu opremu", napisao je Ukrajinac.

Kako navode iz Ukrajine, u tom napadu je sudjelovalo oko 800 ruskih dronova i 13 projektila, a život su izgubile četiri osobe.

