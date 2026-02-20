FOTO Ups! Raspao joj se kostim usred borbe za medalju na ZOI

Kanadski plesni par Gilles i Poirier izbjegli su kaznu na ZOI 2026. zahvaljujući nevjerojatnoj snalažljivosti nakon kvara na kostimu! Njihov "diva trenutak" postao je hit na internetu
Kanadski plesački par Piper Gilles i Paul Poirier došao je na Zimske olimpijske igre u Milano 2026. kao jedan od favorita, no njihov nastup u ritmičkom plesu umalo je ugrozio kvar na kostimu. Zahvaljujući nevjerojatnoj snalažljivosti, uspjeli su izbjeći kaznu i ostati u igri za postolje.
| Foto: Amanda Perobelli
|
Foto: Amanda Perobelli
| Foto: Amanda Perobelli
Foto Amanda Perobelli
Gilles i Poirier, peterostruki kanadski prvaci, izvodili su točku na miks pjesama iz devedesetih, uključujući hitove RuPaula i grupe Right Said Fred. Tijekom zahtjevne figure s podizanjem, crna manšeta s Poirierovog kostima otkinula se i zapela za tajice Piper Gilles.
| Foto: Amanda Perobelli
Foto Eurosport/screenshot
Prema strogim pravilima Međunarodne klizačke unije (ISU), svaki dio kostima koji padne na led smatra se sigurnosnim rizikom i automatski donosi kazneni bod. U njihovom slučaju, oduzimanje tog boda srušilo bi ih s trećeg mjesta na četvrto, čime bi ostali bez toliko željene medalje.
| Foto: Eurosport/screenshot
Foto Eurosport/screenshot
U trenutku koji je oduševio publiku i komentatore, Gilles je pokazala izvanrednu prisebnost. Dok je nastavljala s izvedbom, uspjela je uhvatiti komad tkanine i diskretno ga sakriti iza leđa tijekom završne poze, osiguravši da ništa ne dotakne ledenu površinu. Par je na kraju završio nastup s ocjenom 86,18, smjestivši se na treće mjesto uoči slobodnog programa.
| Foto: Amanda Perobelli
Foto Amanda Perobelli
Cijela situacija dobiva na težini kada se zna da Gilles nastupa kao osoba koja je preživjela rak jajnika, a za 34-godišnji dvojac, koji zajedno kliže već 15 sezona, ovo su vjerojatno posljednje Olimpijske igre u karijeri.
| Foto: Amanda Perobelli
Foto Amanda Perobelli
Njezina reakcija brzo je postala viralna, a obožavatelji su je prozvali "najvećim spašavanjem kostima u povijesti plesa na ledu". Mnogi su isticali njezinu sposobnost da bez greške riješi problem usred zahtjevne točke. "Morao sam pogledati tri puta da shvatim što se dogodilo. Sjajno odrađeno!", samo je jedan od komentara divljenja na društvenim mrežama.
| Foto: Amanda Perobelli
Foto Amanda Perobelli
