FOTO Ups! Raspao joj se kostim usred borbe za medalju na ZOI

U trenutku koji je oduševio publiku i komentatore, Gilles je pokazala izvanrednu prisebnost. Dok je nastavljala s izvedbom, uspjela je uhvatiti komad tkanine i diskretno ga sakriti iza leđa tijekom završne poze, osiguravši da ništa ne dotakne ledenu površinu. Par je na kraju završio nastup s ocjenom 86,18, smjestivši se na treće mjesto uoči slobodnog programa. | Foto: Amanda Perobelli