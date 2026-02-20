Obavijesti

Galerija

Komentari 0
A ONDA: IZNENAĐENJE

FOTO Ups! Raspao joj se kostim usred borbe za medalju na ZOI

Kanadski plesni par Gilles i Poirier izbjegli su kaznu na ZOI 2026. zahvaljujući nevjerojatnoj snalažljivosti nakon kvara na kostimu! Njihov "diva trenutak" postao je hit na internetu
Figure Skating - Team Event - Ice Dance - Rhythm Dance
Kanadski plesački par Piper Gilles i Paul Poirier došao je na Zimske olimpijske igre u Milano 2026. kao jedan od favorita, no njihov nastup u ritmičkom plesu umalo je ugrozio kvar na kostimu. Zahvaljujući nevjerojatnoj snalažljivosti, uspjeli su izbjeći kaznu i ostati u igri za postolje. | Foto: Amanda Perobelli
1/87
Kanadski plesački par Piper Gilles i Paul Poirier došao je na Zimske olimpijske igre u Milano 2026. kao jedan od favorita, no njihov nastup u ritmičkom plesu umalo je ugrozio kvar na kostimu. Zahvaljujući nevjerojatnoj snalažljivosti, uspjeli su izbjeći kaznu i ostati u igri za postolje. | Foto: Amanda Perobelli
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026