FOTO Urlao je na djevojku usred meča. Skandalozni australski Hrvat sad je s njom dobio dijete

Australski tenisač hrvatskih korijena Bernard Tomić (33) i njegova dugogodišnja partnerica Keely Hannah postali su roditelji. Par je vijest o rođenju svoje prve kćeri uspio sačuvati od javnosti sve do nedavno
Obožavatelji su bili potpuno iznenađeni sretnom viješću, budući da par nije nigdje najavio trudnoću. Štoviše, Keely na svom Instagram profilu nije ništa objavila još od srpnja prošle godine, vješto skrivajući prinovu od očiju javnosti.
Bernard Tomić, koji se kloni društvenih mreža, u vezi je s influencericom Keely Hannah od 2022. godine. Njihova veza započela je nedugo nakon što je Tomić prekinuo s bivšom natjecateljicom reality showa "Love Island" i manekenkom s platforme za odrazle, Vanessom Sierrom.
Hannah je od početka veze velika podrška Tomiću u njegovim naporima da se vrati u vrh svjetskog tenisa te ga često prati na turnirima. Snimljena je kako ga nervozno bodri i na tribinama tijekom njegovog posljednjeg pokušaja da se kvalificira za Australian Open, gdje je ispao već u prvom kolu kvalifikacija. Unatoč porazu, za sami nastup zaradio je 35.000 dolara.
Iako se trude privatnost držati za sebe, njihova veza nije uvijek bila bez trzavica, a jedna je svađa čak postala viralni hit. Tijekom ATP Challenger turnira u Little Rocku 2025. godine, Tomić je usred meča protiv Yute Shimizua predao meč, a svemu je prethodila neugodna javna prepirka s djevojkom koja je sjedila uz teren.
Tomić se tijekom meča žalio da se osjeća loše i za to je optužio Keely, tvrdeći da mu je prenijela koronu. Cijelu situaciju je zbunjeno prenosio i komentator meča.
- Nisam očekivao da ću ovdje morati komentirati svađu jednog para, ali eto nas. U svakom slučaju, neugodno je za sve navijače ovdje koji samo žele vidjeti malo tenisa večeras, ali nisam siguran hoće li to i dobiti.
Bernard Tomić, rođen u Stuttgartu, svojedobno je slovio za jednog od najvećih talenata svjetskog tenisa. Kao junior osvojio je dva Grand Slam naslova, Australian Open 2008. i US Open 2009. godine, a seniorska karijera krenula mu je uzlaznom putanjom.
Vrhunac je dosegao u siječnju 2016. godine, kada je bio 17. tenisač svijeta. U karijeri je osvojio četiri ATP turnira, a najbolji rezultat na Grand Slamovima mu je četvrtfinale Wimbledona 2011. godine.
Međutim, njegovu karijeru obilježili su i brojni ispadi te kontroverzno ponašanje na terenu i izvan njega, što je dovelo do strmoglavog pada. U jednom je trenutku, 2022. godine, pao na čak 825. mjesto na svijetu. Posljednjih se godina bori na Challenger i ITF turnirima, pokušavajući se vratiti u top 100. Trenutno se nalazi na 191. mjestu ATP ljestvice.
