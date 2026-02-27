Obavijesti

EUROPSKO RAZOČARENJE

FOTO Utučena lica dinamovaca

Dinamo je dramatično ispao iz Europske lige! Vodili su 3-1 protiv Genka, anulirali zaostatak, ali nakon produžetaka i crvenog kartona Stojkoviću, završilo je 3-3. Genk je prošao dalje uz puno drame i preokreta
Premda su vodili sa 3-1 i tako anulirali zaostatak iz prve utakmice, nogometaši Dinama ostali su bez plasmana u osminu finala Europske lige nakon što su poslije produžetaka odigrali 3-3 protiv Genka. | Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL
