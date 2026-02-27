FOTO Utučena lica dinamovaca

Dinamo je dramatično ispao iz Europske lige! Vodili su 3-1 protiv Genka, anulirali zaostatak, ali nakon produžetaka i crvenog kartona Stojkoviću, završilo je 3-3. Genk je prošao dalje uz puno drame i preokreta
Premda su vodili sa 3-1 i tako anulirali zaostatak iz prve utakmice, nogometaši Dinama ostali su bez plasmana u osminu finala Europske lige nakon što su poslije produžetaka odigrali 3-3 protiv Genka.
| Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL
Premda su vodili sa 3-1 i tako anulirali zaostatak iz prve utakmice, nogometaši Dinama ostali su bez plasmana u osminu finala Europske lige nakon što su poslije produžetaka odigrali 3-3 protiv Genka.
|
Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL
Premda su vodili sa 3-1 i tako anulirali zaostatak iz prve utakmice, nogometaši Dinama ostali su bez plasmana u osminu finala Europske lige nakon što su poslije produžetaka odigrali 3-3 protiv Genka.
| Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL
Golove za Dinamo zabili su Mounsef Bakrar (45+1) i Luka Stojković (57-11m, 75), a za domaćine Yira Sor (52), Junya Ito (101) i Daan Heymans (114).
| Foto: Jill Delsaux/Belga
Foto Jill Delsaux/Belga
Dinamo je od 104. minute igrao s igračem manje nakon što je Stojković isključen zbog udaranja suparnika.
| Foto: MAURICE VAN STEEN
Foto Jill Delsaux/Belga
Nakon što su u prvom susretu izgubili u Zagrebu sa 1-3, nogometaši Dinama uspjeli su u Genku slaviti identičnim rezultatom gurnuvši susret u produžetak.
| Foto: Jill Delsaux/Belga
Foto Jill Delsaux/Belga
Nažalost, u dodatnih 30 minuta domaćin je zabio dva gola, a Dinamo nakon Stojkovićeve gluposti ostao s igračem manje.
| Foto: Jill Delsaux/Belga
Foto Jill Delsaux/Belga
"Modri" su u Belgiji nastupili bez Diona Drena Belje koji odrađuje suspenziju zbog žutih kartona, te ozlijeđenog Arbera Hoxhe, a nije bilo niti Sergija Domingueza.
| Foto: Jill Delsaux/Belga
Foto Jill Delsaux/Belga
A povrijeđena lica dinamovaca nakon utakmice puno govore.
| Foto: Jill Delsaux/Belga
Foto MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Dinamo je u prvom poluvremenu bio bolji i aktivniji, u 30. minuti bio je blizu vodstva.
| Foto: MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Bruno Goda je sjajno pucao sa 20-tak metara, no pogodio je vratnicu.
| Foto: MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Kada se već činilo kako u prvom poluvremenu neće biti golova, Mounsef Bakrar je kaznio pogrešku domaćeg vratara Tobisa Lawala zabivši za vodstvo.
| Foto: MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Genk je bolje ušao u nastavak susreta i izjednačio je nakon lijepe akcije već u 52. minuti golom Yira Sora
| Foto: MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
No, samo pet minuta kasnije Dinamo stiže do nove prednosti.
| Foto: MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Ito je oborio Vidovića, njemački sudac pokazao na bijelu točku, a precizan je bio Stojković.
| Foto: MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Petnaest minuta prije kraja susreta Dinamo je anulirao zaostatak iz Zagreba sjajnim golom Stojkovića s više od 20 metara.
| Foto: MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Do kraja susreta više nije bilo golova pa je susret ušao u produžetke.
| Foto: MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Genk je u 101. minuti zabio za 3-2, "zaspao" je Vinlof u obrani, Japanac Ito mu se ubacio iza leđa i pospremio loptu ispod ruke Dominika Livakovića.
| Foto: MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN
Foto MAURICE VAN STEEN