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NOGOMETAŠICA U FOKUSU

FOTO Uzeli je na zub jer se voli srediti za utakmice. Ovako im je odgovorila: 'Zar vam sve smeta'

Alexa Seiler je njemačka nogometašica koja igra na poziciji vratarke. Tijekom karijere igrala je u SAD-u za sveučilišne ekipe Chicago State i Indiana State. Nakon povratka u Njemačku brani za Karlsruher
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FOTO Uzeli je na zub jer se voli srediti za utakmice. Ovako im je odgovorila: 'Zar vam sve smeta'
Životni put Alexe Seiler, 26-godišnje njemačke nogometne golmanice, nije tipična sportska priča. Rođena u malom mjestu blizu Karlsruhea, Seiler je svoju karijeru gradila na dva kontinenta, suočavajući se ne samo sa sportskim izazovima, već i s duboko ukorijenjenim predrasudama. | Foto: Instagram
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Životni put Alexe Seiler, 26-godišnje njemačke nogometne golmanice, nije tipična sportska priča. Rođena u malom mjestu blizu Karlsruhea, Seiler je svoju karijeru gradila na dva kontinenta, suočavajući se ne samo sa sportskim izazovima, već i s duboko ukorijenjenim predrasudama. | Foto: Instagram
Komentari 0

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