FOTO Uzeli je na zub jer se voli srediti za utakmice. Ovako im je odgovorila: 'Zar vam sve smeta'

Alexa Seiler je njemačka nogometašica koja igra na poziciji vratarke. Tijekom karijere igrala je u SAD-u za sveučilišne ekipe Chicago State i Indiana State. Nakon povratka u Njemačku brani za Karlsruher
Životni put Alexe Seiler, 26-godišnje njemačke nogometne golmanice, nije tipična sportska priča. Rođena u malom mjestu blizu Karlsruhea, Seiler je svoju karijeru gradila na dva kontinenta, suočavajući se ne samo sa sportskim izazovima, već i s duboko ukorijenjenim predrasudama.
| Foto: Instagram
Životni put Alexe Seiler, 26-godišnje njemačke nogometne golmanice, nije tipična sportska priča. Rođena u malom mjestu blizu Karlsruhea, Seiler je svoju karijeru gradila na dva kontinenta, suočavajući se ne samo sa sportskim izazovima, već i s duboko ukorijenjenim predrasudama. |
Foto: Instagram
Životni put Alexe Seiler, 26-godišnje njemačke nogometne golmanice, nije tipična sportska priča. Rođena u malom mjestu blizu Karlsruhea, Seiler je svoju karijeru gradila na dva kontinenta, suočavajući se ne samo sa sportskim izazovima, već i s duboko ukorijenjenim predrasudama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezin odlazak u Sjedinjene Američke Države, gdje nikada prije nije kročila izvan Europe, bio je prekretnica koja ju je oblikovala kao sportašicu i osobu, dajući joj snagu da po povratku u domovinu prkosi "glupim komentarima" i gradi karijeru pod vlastitim uvjetima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Za mladu djevojku iz mirnog njemačkog gradića, odluka o preseljenju tisućama kilometara daleko, u vrevu Chicaga, bila je sve samo ne laka. U intervjuu za sveučilišni podcast, opisala ju je kao "mučnu", ističući kako je to bio njezin prvi izlazak s europskog tla.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, želja za dokazivanjem i sportskim usavršavanjem bila je jača od straha. Upisala se na Chicago State University, gdje je odmah dobila priliku stati među stative kao prva golmanica ekipe "Cougars". Taj je potez zahtijevao potpunu prilagodbu - na novi jezik, kulturu i, ono najvažnije, na novi identitet koji je morala izgraditi daleko od obitelji i prijatelja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Američko iskustvo nije bilo samo nogometno, već i životno. Kroz četiri godine provedene na sveučilištima Chicago State i kasnije Indiana State, Seiler je stekla samopouzdanje koje će se kasnije pokazati ključnim u njezinoj karijeri. Naučila je biti neovisna, nositi se s pritiskom i shvatiti vlastitu vrijednost izvan sportskog terena, što je temelj na kojem i danas gradi svoj profesionalni put.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč početnoj tremi i prilagodbi, Alexa Seiler je na terenu brzo pokazala zašto su joj na sveučilištu ukazali povjerenje. Već u svojoj prvoj, brucoškoj sezoni za Chicago State, započela je 16 utakmica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin najveći trenutak dogodio na utakmici protiv Abilene Christiana sačuvala svoju mrežu netaknutom u pobjedi 1-0. Taj rezultat bio je puno više od tri boda; bila je to prva pobjeda u povijesti sveučilišta unutar prestižne Western Athletic Conference (WAC), čime se Seiler zlatnim slovima upisala u sportske almanahe svoje ekipe.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tijekom dvije sezone provedene u Chicagu, započela je ukupno 30 utakmica i zabilježila dva "clean sheeta". Njezina kvaliteta posebno je došla do izražaja u utakmici protiv Valparaisa, gdje je nevjerojatnim reflektima upisala čak 14 obrana i donijela svojoj ekipi pobjedu 2-1.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon četiri godine kaljenja u američkom sveučilišnom sustavu, Seiler se vratila u Njemačku i potpisala za Karlsruher SC, klub iz svojeg rodnog kraja koji se natječe u Frauen-Regionalliga Süd.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, povratak nije bio posut samo ružama. Dočekala ju je teška ozljeda koljena koja ju je privremeno udaljila s terena, ali i stari mentalitet protiv kojeg se morala boriti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U jednom je intervjuu otvoreno progovorila o suočavanju s predrasudama i "glupim komentarima" na račun ženskog nogometa. Kritike nisu bile usmjerene samo na njezinu igru, već i na njezin izgled, uključujući i komentare na to što ponekad nosi šminku na utakmicama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Umjesto da je takvi komentari pokolebaju, Seiler je iskoristila američko iskustvo kako bi se oduprla stereotipima. Shvatila je da njezina vrijednost ne ovisi o tuđem mišljenju. Svoju svestranost pokazala je i izvan terena, okušavši se kao model za jednu streetwear kolekciju, čime je dodatno razbila kalup u koji društvo često pokušava smjestiti sportašice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina priča postala je inspiracija mnogim mladim djevojkama, pokazujući da je moguće biti vrhunska sportašica, zadržati svoju ženstvenost i strast prema modi te se istovremeno boriti za poštovanje u sportu koji još uvijek prečesto pati od zastarjelih pogleda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč svim izazovima, ostala je optimistična i usredotočena na svoj cilj - izgradnju uspješne profesionalne karijere, dokazujući da su talent i upornost jedino što na kraju zaista vrijedi. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram