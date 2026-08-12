FOTO Uzeli je na zub jer se voli srediti za utakmice. Ovako im je odgovorila: 'Zar vam sve smeta'

Američko iskustvo nije bilo samo nogometno, već i životno. Kroz četiri godine provedene na sveučilištima Chicago State i kasnije Indiana State, Seiler je stekla samopouzdanje koje će se kasnije pokazati ključnim u njezinoj karijeri. Naučila je biti neovisna, nositi se s pritiskom i shvatiti vlastitu vrijednost izvan sportskog terena, što je temelj na kojem i danas gradi svoj profesionalni put. | Foto: Instagram