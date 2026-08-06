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NA PLAŽI

FOTO Valentina uživa u čarima ljeta: 'Valovi, sunce, lubenica'

Valentina Miletić pokupila je sve pohvale za svoj posao za vrijeme Svjetskoh prvenstva. Vodila je emisiju na HRT-u uz Marka Šapita i oduševila sve. Iako je HNL počeo, našla je vremena za plažu
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FOTO Valentina uživa u čarima ljeta: 'Valovi, sunce, lubenica'
Valentina Miletić zapalila je društvene mreže novom objavom u badiću. Ipak je našla vrijeme za odmor iako je nakon SP-a odmah krenuo klupski nogomet. Uz objavu je stavila emojije vala, sunca i lubenice. | Foto: instagram
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Valentina Miletić zapalila je društvene mreže novom objavom u badiću. Ipak je našla vrijeme za odmor iako je nakon SP-a odmah krenuo klupski nogomet. Uz objavu je stavila emojije vala, sunca i lubenice. | Foto: instagram
Komentari 62

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