FOTO Valentina uživa u čarima ljeta: 'Valovi, sunce, lubenica'

Valentina Miletić pokupila je sve pohvale za svoj posao za vrijeme Svjetskoh prvenstva. Vodila je emisiju na HRT-u uz Marka Šapita i oduševila sve. Iako je HNL počeo, našla je vremena za plažu
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Valentina Miletić zapalila je društvene mreže novom objavom u badiću. Ipak je našla vrijeme za odmor iako je nakon SP-a odmah krenuo klupski nogomet. Uz objavu je stavila emojije vala, sunca i lubenice.
| Foto: instagram
Valentina Miletić zapalila je društvene mreže novom objavom u badiću. Ipak je našla vrijeme za odmor iako je nakon SP-a odmah krenuo klupski nogomet. Uz objavu je stavila emojije vala, sunca i lubenice. |
Foto: instagram
Valentina Miletić zapalila je društvene mreže novom objavom u badiću. Ipak je našla vrijeme za odmor iako je nakon SP-a odmah krenuo klupski nogomet. Uz objavu je stavila emojije vala, sunca i lubenice.
| Foto: instagram
Pokazala je i fenomenalnu haljinu.
| Foto: Instagram
Angažirao ju je i HRT za emisiju 'Americana' koja pokriva Svjetsko nogometno prvenstvo
| Foto: instagram/Valentina Miletić
Foto Instagram
Miletić je tijekom Svjetskog prvenstva vodila emisiju Americana na HTV-u, a brojni gledatelji pitali su se hoće li omiljenu voditeljicu gledati dalje na MAXSportu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Međutim, voditeljica je otklonila sve sumnje o odlasku s MaxSporta Instagram storyjem uoči utakmice
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto instagram