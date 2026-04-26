FOTO Varaždinci priredili špalir Dinamu uoči dvoboja u Zagrebu
Dinamo je osigurao naslov prvaka Hrvatske prije utakmice protiv Varaždina na Maksimiru, a gostujući igrači priredili su špalir novom prvaku Hrvatske.
Lijepa gesta Varaždinaca kojom su odali počast novom prvaku u HNL-u, koji je osvojio svoj 26. naslov.
Podsjetimo, Dinamo je uoči svoje utakmice protiv Varaždina osigurao naslov jer je Hajduk četiri utakmice prije kraja u zaostatku 12 bodova, a ima i lošiji međusobni omjer.
