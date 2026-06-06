FOTO Vaterpolisti Jadrana ostali bez naslova u Eurokupu unatoč pobjedi na punom Zvončacu

JADRAN - MARSEILLE 16-14 Vaterpolisti Jadrana unatoč pobjedi nisu uspjeli osvojiti trofej u Eurokupu. Presudna je bila prva utakmica u kojoj su izgubili tri razlike od francuske momčadi
Vaterpolisti splitskog Jadrana ipak nisu uspjeli uzeti trofej Eurokupa iako su u uzvratu finala na splitskom Zvončacu pobijedili francuski Marseille s 16-14 (5-5, 5-4, 2-3, 4-2).
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Vaterpolisti splitskog Jadrana ipak nisu uspjeli uzeti trofej Eurokupa iako su u uzvratu finala na splitskom Zvončacu pobijedili francuski Marseille s 16-14 (5-5, 5-4, 2-3, 4-2). |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Vaterpolisti splitskog Jadrana ipak nisu uspjeli uzeti trofej Eurokupa iako su u uzvratu finala na splitskom Zvončacu pobijedili francuski Marseille s 16-14 (5-5, 5-4, 2-3, 4-2).
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Francuski prvak je u prvom dvoboju slavio s 19-16 i po drugi puta osvojio Eurokup, koji se nekad zvao LEN Kup.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Jadran je u maratonskoj utakmici, s podužom stankom zbog kvara semafora, ostao bez prilike da stignu tri gola prednosti protiv čvrstih Francuza
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Splićani su tek u finišu došli do dva gola prednosti, ali je udarac Dušana Matkovića za poravnanje blokiran.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Kod Jadrana je čudesnu partiju odigrao Zvonimir Butić s osam golova, a Matković je dodao tri, dok je Francuze predvodio Thomas Vernoux s pet pogodaka.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL