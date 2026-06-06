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FOTO Vaterpolisti Jadrana ostali bez naslova u Eurokupu unatoč pobjedi na punom Zvončacu

JADRAN - MARSEILLE 16-14 Vaterpolisti Jadrana unatoč pobjedi nisu uspjeli osvojiti trofej u Eurokupu. Presudna je bila prva utakmica u kojoj su izgubili tri razlike od francuske momčadi
Split: Susret Jadrana i Marseillea u drugoj utakmici finala Eurokupa
Vaterpolisti splitskog Jadrana ipak nisu uspjeli uzeti trofej Eurokupa iako su u uzvratu finala na splitskom Zvončacu pobijedili francuski Marseille s 16-14 (5-5, 5-4, 2-3, 4-2). | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Vaterpolisti splitskog Jadrana ipak nisu uspjeli uzeti trofej Eurokupa iako su u uzvratu finala na splitskom Zvončacu pobijedili francuski Marseille s 16-14 (5-5, 5-4, 2-3, 4-2). | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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