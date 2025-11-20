FOTO Vatrena Španjolka za kojom mnogi žude golica maštu: 'Seksi i opet sama'

Španjolska teniska zvijezda Paula Badosa odlučila je proslaviti svoj 28. rođendan na način koji je odjeknuo sportskim i medijskim svijetom. Raskošnom zabavom u Dubaiju nije samo obilježila novo poglavlje života, već je i poslala glasnu i jasnu poruku – ponovno je sama
Nakon višemjesečnih nagađanja o statusu njezine veze s grčkim tenisačem Stefanosom Tsitsipasom, Badosa je odlučila stati na kraj glasinama. Umjesto službene izjave, sve je obznanila jednom fotografijom
Proslava u Dubaiju bila je sve samo ne suptilna. Badosa je na svom Instagram profilu podijelila seriju fotografija koje su otkrile svaki detalj slavlja. U društvu prijatelja, okružena balonima i koktelima uz bazen, tenisačica je blistala u bijelom bikiniju, no glavnu pažnju privukli su modni dodaci s porukom.
Na nekoliko fotografija nosila je lente s natpisima koji su otklonili svaku sumnju. Jedna je glasila "Sexy & Single" (Seksi i sama), dok je na drugoj ponosno pisalo "28 and still a 10" (28 i još uvijek desetka). Vrhunac je bila rođendanska torta s porukom "Older, wiser and hotter than ever" (Starija, mudrija i zgodnija no ikad). Čini se da Badosa nije samo prihvatila svoj novi status, već ga je i prigrlila kao simbol osnaživanja.
Veza Paule Badose i Stefanosa Tsitsipasa započela je u svibnju 2023. godine i brzo je postala glavna tema u svijetu tenisa. Par, koji su obožavatelji prozvali "Tsitsidosa", nije skrivao svoju ljubav, redovito dijeleći zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Smatrani su jednim od najmoćnijih parova u sportu, no čini se da su pritisak profesionalnih karijera i česta putovanja uzeli svoj danak.
Prve glasine o prekidu pojavile su se nakon Wimbledona ovog ljeta, kada su oboje doživjeli razočaravajuće poraze u prvom kolu. Ubrzo nakon toga, uslijedio je digitalni prekid – prestali su se pratiti na Instagramu i obrisali su većinu zajedničkih fotografija. Iako su neko vrijeme šutjeli, Tsitsipas je nedavno, prilikom susreta s grčkim medijima na aerodromu, potvrdio da je "trenutno sam". Badosina rođendanska proslava bila je posljednji, glamurozni čavao u lijes njihove romanse.
Iako rođendanske fotografije odišu samopouzdanjem i srećom, Badosa je nedavno pokazala i svoju ranjiviju stranu. Uoči proslave, podijelila je duboko emotivnu objavu u kojoj je progovorila o mentalnim izazovima s kojima se suočavala, dijelom zbog prekida, a dijelom zbog teške ozljede leđa koja joj je prerano okončala sezonu u rujnu.
"Ponekad nas život protrese tako snažno da mislimo da se nećemo moći podići", započela je. "Iscjeljenje nije zaboravljanje ili pretvaranje da nije boljelo. Iscjeljenje je gledanje sebe sa suosjećanjem, prepoznavanje svojih rana i razumijevanje da je sve što ste doživjeli bio nužan dio putovanja.
Ova poruka daje dublji kontekst njezinoj proslavi. "Seksi i sama" nije samo provokativan status, već deklaracija o ponovnom pronalasku sebe i unutarnjeg mira nakon turbulentnog razdoblja, kako na privatnom tako i na profesionalnom planu.
