Obavijesti

Galerija

Komentari 1
RASKINULA S POZNATIM TENISAČEM

FOTO Vatrena Španjolka za kojom mnogi žude golica maštu: 'Seksi i opet sama'

Španjolska teniska zvijezda Paula Badosa odlučila je proslaviti svoj 28. rođendan na način koji je odjeknuo sportskim i medijskim svijetom. Raskošnom zabavom u Dubaiju nije samo obilježila novo poglavlje života, već je i poslala glasnu i jasnu poruku – ponovno je sama
FOTO Vatrena Španjolka za kojom mnogi žude golica maštu: 'Seksi i opet sama'
Nakon višemjesečnih nagađanja o statusu njezine veze s grčkim tenisačem Stefanosom Tsitsipasom, Badosa je odlučila stati na kraj glasinama. Umjesto službene izjave, sve je obznanila jednom fotografijom | Foto: Instagram
1/36
Nakon višemjesečnih nagađanja o statusu njezine veze s grčkim tenisačem Stefanosom Tsitsipasom, Badosa je odlučila stati na kraj glasinama. Umjesto službene izjave, sve je obznanila jednom fotografijom | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025