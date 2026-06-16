Obavijesti

Galerija

Komentari 4
TEKSAŠKE LJEPOTICE

FOTO Vatrene navijačice pred hotelom Hrvatske u Dallasu!

DALLAS - Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u bazu u Dallasu prije utakmice protiv Engleske, a ispred hotela W gdje su odsjeli mnoge pripadnice ljepšeg spola plijenile su pozornost, baš kao i na druženju s bikovima nekoliko sati ranije
Dallas: Slučajni prolaznici nisu odoljeli pogledati hrvatske nogometne zvijezde
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
1/101
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026