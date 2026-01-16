FOTO 'Vatreni' ju je zaprosio i dugo skrivao od javnosti: Čekao sam tri mjeseca da mi odgovori

Nogometaš Kristijan Jakić zaručio se s vizažisticom Lucijom Jelić. Par je dugo skrivao vezu, a sada je planiraju okruniti brakom: "Priznajem da sam u početku bio malo nervozan", kazao je o vezi
Hrvatski nogometni reprezentativac Kristijan Jakić (28) poznat je kao beskompromisni borac na terenu, ali i kao osoba koja svoj privatni život vješto čuva daleko od očiju javnosti. Godinama je uspijevao sakriti identitet svoje dugogodišnje partnerice, no nedavno je par napravio korak dalje. Postali su zaručnici.
Riječ je o Luciji Jelić (26), uspješnoj vizažistici iz Širokog Brijega, koja je osvojila srce nogometaša njemačkog Augsburga, objavio je Tportal. Njihova priča nije tipična priča o ljubavi nogometaša i ljepotice, već priča o upornosti, strpljenju i želji da se intima sačuva u svijetu u kojem je privatnost postala luksuz.
Iako danas žive zajedno u Njemačkoj, njihov put započeo je jednim slučajnim susretom na moru. Jakić je bio u društvu prijatelja, a Lucija sa svojim. Kako je nogometaš kasnije otkrio u intervjuu za Gloriju, lijepa Hercegovka svidjela mu se na prvi pogled, no prvi korak napravio je tek kasnije, putem Instagrama. Odgovor, međutim, nije stizao.
- Svidjela mi se na prvu. Javio sam joj se preko Instagrama, tri mjeseca mi nije odgovarala. Priznajem da sam zbog toga bio malo nervozan. Ponovno sam joj poslao poruku i pomislio: tko čeka, taj dočeka. Napisao sam joj da je lijepa... I nakon toga smo se počeli dopisivati, poslije otišli na večeru - ispričao je Jakić.
Gotovo odmah su "kliknuli", no Lucija je imala zadršku. Kako je sam nogometaš priznao, nije se htjela vezati za sportaša zbog čestih putovanja, ali i reputacije koja ih prati.
- Nije se htjela vezati za nogometaša jer mi često putujemo, a i nismo na dobrom glasu po pitanju cura. No vjerujem da sam u međuvremenu odagnao sve njezine sumnje. Valjda ne bi bila sa mnom četiri godine da nisam - dodao je reprezentativac.
Jedan od glavnih razloga zbog kojih je Jakić godinama skrivao identitet svoje djevojke bila je želja da je zaštiti od negativnih komentara na društvenim mrežama. Svjedočio je, kaže, kako su veze nekih njegovih kolega propale upravo zbog uvreda koje su njihove partnerice dobivale. Kod Lucije ga je, osim što je povučena, posebno privukla njezina radišnost i samostalnost.
- Otvorila je svoj salon za šminkanje. Iako zajedno živimo u Njemačkoj, sama je sve financirala. Ništa me nije tražila. Zna da sam tu za nju što god joj treba - s ponosom je istaknuo Jakić.
Lucija Jelić izgradila je zavidnu karijeru kao vizažistica. Svoj put započela je u Širokom Brijegu, gdje je radila za jedan kozmetički salon, a s vremenom je postala jedna tražena šminkerica u Hercegovini, specijalizirana za vjenčanja i svečane prigode. Posao je preselila u Njemačku, gdje u Augsburgu vodi vlastiti salon.
U jednom ranijem intervjuu otkrila je kako je njezina strast prema šminkanju započela kao način prekrivanja mladenačkih akni, da bi kasnije prerasla u umjetnost isticanja prirodne ljepote. Njezin moto za uspjeh, kako je rekla, leži u upornosti, radu, vjeri u sebe i ljubavi prema poslu.
- Okružili su me raznim predrasudama kako mi je lako i kako mi sve ide niz ruku. Iako smatram da imam talent, taj isti talent je trebalo razvijati. Samo su moji najbliži znali koliko sam noći i dana provela šminkajući, što klijente, što modele ili sebe samo za društvene mreže. Bez obzira kakav vam bio dan, morate ga izgurati, kao u svakom poslu. Ustrajnost, trud, rad, vjera u sebe i ljubav prema poslu otvaraju brojna vrata - rekla je za portal Vrisak.info.
Javnost je dugo nagađala tko je djevojka koja je osvojila srce samozatajnog nogometaša. Trag se pojavio nakon ljetovanja na Korčuli, kada su i Kristijan i Lucija na profilima na društvenim mrežama, s danom razmaka, objavili gotovo identične fotografije. Ista uska kamena ulica, stol s vinom i hranom te jedan detalj koji nije promaknuo oštrom oku pratitelja: identičan crni novčanik na stolu bili su dovoljni da se pokrenu nagađanja koja su se kasnije pokazala točnima.
Par je nedavno potvrdio svoju vezu zarukama, no vjenčanje će, prema izvorima bliskim paru, pričekati. Budući da je 2026. godina Svjetskog prvenstva u Americi, na koje se Jakić želi maksimalno fokusirati, slavlje je odgođeno, no pripreme su navodno već započele. Njihova priča dokaz je da se i pod svjetlima reflektora može sačuvati intima, gradeći odnos na međusobnom poštovanju, podršci i zajedničkim vrijednostima.
