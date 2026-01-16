Obavijesti

SAMOZATAJNA HERCEGOVKA

FOTO 'Vatreni' ju je zaprosio i dugo skrivao od javnosti: Čekao sam tri mjeseca da mi odgovori

Nogometaš Kristijan Jakić zaručio se s vizažisticom Lucijom Jelić. Par je dugo skrivao vezu, a sada je planiraju okruniti brakom: "Priznajem da sam u početku bio malo nervozan", kazao je o vezi
FOTO 'Vatreni' ju je zaprosio i dugo skrivao od javnosti: Čekao sam tri mjeseca da mi odgovori
Hrvatski nogometni reprezentativac Kristijan Jakić (28) poznat je kao beskompromisni borac na terenu, ali i kao osoba koja svoj privatni život vješto čuva daleko od očiju javnosti. Godinama je uspijevao sakriti identitet svoje dugogodišnje partnerice, no nedavno je par napravio korak dalje. Postali su zaručnici. | Foto: Instagram
