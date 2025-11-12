FOTO Vatreni 'lete' na treningu, uvježbava se nova formacija...

Posebno motiviran i raspoložen je na treninzima Mislav Oršić. Vratio se u reprezentaciju nakon godinu dana i možda uhvatio posljednji vlak da uskoči u kadar za Svjetsko prvenstvo. Prije tri godine je briljirao u Katru, uostalom, onim fenomenalnim golom donio nam je broncu, ali nakon toga je sve krenulo naopako po njega. Prvo u Southamptonu, pa onda i u Trabzonsporu. U Pafosu proživljava renesansu i nada se novom nastupu na SP-u. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL