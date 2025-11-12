FOTO Vatreni 'lete' na treningu, uvježbava se nova formacija...
Pod reflektorima pomoćnog terena na Rujevici hrvatski reprezentativci odradili su pretposljednji trening pred utakmicu protiv Farskih Otoka koja se u petak (20.45 sati) igra u Rijeci. Vatrenima je dovoljan bod za plasman na Svjetsko prvenstvo
Hrvatska će biti veliki favorit, trebalo bi se dogoditi čudo da ne odemo na Mundijal, ali naši reprezentativci nikoga ne shvaćaju olako, pa tako niti Farske Otoke. Maksimalna je ozbiljnost, a ono najvažnije je što nema novih izostanaka. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL