UOČI CRNE GORE FOTO 'Vatreni' odradili trening u sjajnom raspoloženju, Stanišić se priključio i primio čestitke

Hrvatska je odradila trening na Maksimiru uoći kvalifikacijske utakmice protiv Crne Gore u ponedjeljak. Reprezentaciji se priključio i Josip Stanišić koji je dobio dijete će i on biti u planovima izbornika Dalića za utakmicu. Raspoloženje je na treningu bilo sjajno, a Stanišiću su redom svi čestitali. Sve izgleda spremno za novi ispit protiv neugodne Crne Gore koju vodi Robert Prosinečki. Utakmica u ponedjeljak počinje u 20.45