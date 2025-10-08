Obavijesti
A SAD U PRAG

FOTO 'Vatreni' odradili zadnji trening uoči Dalićeve 'stotke'. Evo kakvo je stanje s momčadi

"Vatreni" spremni za važne kvalifikacijske okršaje! Dalić iščekuje 100. nastup protiv Češke u četvrtak u Pragu (20.45), a slijede Gibraltar, Farski Otoci i Crna Gora
Zagreb: Hrvatska nogometna reprezentacija na treningu u Maksimiru
Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening na stadionu Maksimir uoči ključnog gostovanja u Pragu, gdje ih ovog četvrtka očekuje važan kvalifikacijski dvoboj protiv Češke za plasman na Svjetsko prvenstvo. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
