FOTO 'Vatreni' odradili zadnji trening uoči Dalićeve 'stotke'. Evo kakvo je stanje s momčadi

"Vatreni" spremni za važne kvalifikacijske okršaje! Dalić iščekuje 100. nastup protiv Češke u četvrtak u Pragu (20.45), a slijede Gibraltar, Farski Otoci i Crna Gora
Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening na stadionu Maksimir uoči ključnog gostovanja u Pragu, gdje ih ovog četvrtka očekuje važan kvalifikacijski dvoboj protiv Češke za plasman na Svjetsko prvenstvo.
Izbornik Zlatko Dalić može računati na sve igrače, a susret u Pragu bit će njegov jubilarni stoti nastup na klupi "vatrenih", impresivan broj koji dodatno naglašava važnost nadolazeće utakmice.
Nakon ogleda s Česima, Hrvatsku očekuje još jedan susret u listopadskom ciklusu kvalifikacija, domaći dvoboj protiv Gibraltara koji će se igrati 12. listopada u Varaždinu. Očekuje se da će taj susret biti prilika za dodatne bodove i potvrdu dobre forme.
Kvalifikacijski ciklus završava u studenom s dvije utakmice: 14. studenog Vatreni će ugostiti Farske Otoke u Rijeci, dok će 17. studenog putovati u Podgoricu na dvoboj protiv Crne Gore. Upravo te dvije utakmice mogle bi biti ključne u borbi za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo.
