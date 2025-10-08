Obavijesti

GOSTOVANJE U PRAGU

FOTO 'Vatreni' poletjeli u Češku: Modrić je bio hit na aerodromu

'Vatreni' su u srijedu poslijepodne otputovali u Češku, gdje će odigrati ključnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Kao i obično, glavna atrakcija u zračnoj luci Franjo Tuđman bio je Luka Modrić
