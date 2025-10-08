FOTO 'Vatreni' poletjeli u Češku: Modrić je bio hit na aerodromu

'Vatreni' su u srijedu poslijepodne otputovali u Češku, gdje će odigrati ključnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Kao i obično, glavna atrakcija u zračnoj luci Franjo Tuđman bio je Luka Modrić
Hrvatska nogometna reprezentacija zrakoplovom je otputovala u Prag.
| Foto: emica elvedij/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija zrakoplovom je otputovala u Prag. |
Foto: emica elvedij/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija zrakoplovom je otputovala u Prag.
| Foto: emica elvedij/pixsell
''Vatreni'' su u srijedu u poslijepodnevnim satima stigli u zračnu luku Franjo Tuđman u Zagrebu.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Direktni let iz Zagreba u Prag traje nešto više od sat vremena.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
A kao što to obično biva, glavna atrakcija ponovo je bio Luka Modrić.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Iako je bio radni dan, dio obožavatelja čekao je ''vatrene'' ispred zračne luke.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
A neki su osigurali vječnu uspomenu s legendarnim Modrićem.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL