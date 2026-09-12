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FOTO Veliki Mate Parlov dobio spomenik u svom Imotskom

Mate Parlov bio je puno više od velikog boksača. U subotu mu je u Imotskom, kod stadiona Gospin Dolac, otkriven prekrasan spomenik. Parlov se rodio u Splitu, ali je podrijetlom Imoćanin
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Imotski: Otkriven spomenik Mati Parlovu ispred stadiona Gospin Dolac
Rođen je 16. studenoga 1948. u Splitu, u obitelji podrijetlom iz Imotskog, a kada mu je bilo deset godina obitelj se preselila u Pulu. Upravo je ondje započeo put prema boksačkom vrhu. | Foto: Zvonimir Barisin
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Rođen je 16. studenoga 1948. u Splitu, u obitelji podrijetlom iz Imotskog, a kada mu je bilo deset godina obitelj se preselila u Pulu. Upravo je ondje započeo put prema boksačkom vrhu. | Foto: Zvonimir Barisin
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