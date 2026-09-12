FOTO Veliki Mate Parlov dobio spomenik u svom Imotskom

Mate Parlov bio je puno više od velikog boksača. U subotu mu je u Imotskom, kod stadiona Gospin Dolac, otkriven prekrasan spomenik. Parlov se rodio u Splitu, ali je podrijetlom Imoćanin
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Rođen je 16. studenoga 1948. u Splitu, u obitelji podrijetlom iz Imotskog, a kada mu je bilo deset godina obitelj se preselila u Pulu. Upravo je ondje započeo put prema boksačkom vrhu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Rođen je 16. studenoga 1948. u Splitu, u obitelji podrijetlom iz Imotskog, a kada mu je bilo deset godina obitelj se preselila u Pulu. Upravo je ondje započeo put prema boksačkom vrhu.
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Foto: Zvonimir Barisin
Rođen je 16. studenoga 1948. u Splitu, u obitelji podrijetlom iz Imotskog, a kada mu je bilo deset godina obitelj se preselila u Pulu. Upravo je ondje započeo put prema boksačkom vrhu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
U profesionalce je zakoračio 1975. godine, a već godinu dana poslije osvojio je europski naslov u poluteškoj kategoriji. Talijana Domenica Adinolfija svladao je tehničkim nokautom u 11. rundi, a europsku je titulu potom obranio još tri puta.
| Foto: Zvonimir Barisin
Svečanosti su nazočili državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat, predstavnici Hrvatskog boksačkog saveza te članovi obitelji Mate Parlova.
| Foto: Zvonimir Barisin
Najveći profesionalni trenutak stigao je 7. siječnja 1978. Parlov je tada protiv Argentinca Miguela Angela Cuella nokautom u devetoj rundi osvojio WBC-ov naslov svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji. Time je postao prvi boksač iz neke socijalističke zemlje kojem je uspjelo osvojiti profesionalnu svjetsku titulu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Pet mjeseci kasnije uspješno je obranio pojas protiv Engleza Johna Conteha, četverostrukog svjetskog prvaka. Ipak, krajem iste godine ostao je bez naslova. Marvin Johnson zaustavio ga je tehničkim nokautom u desetoj rundi 2. prosinca u Italiji.
| Foto: Zvonimir Barisin
Parlov je bio olimpijski, svjetski i europski prvak, a potom i profesionalni prvak Europe i svijeta. Prema izboru sportskih stručnjaka proglašen je najvećim hrvatskim sportašem 20. stoljeća.
| Foto: Zvonimir Barisin
Autor spomenika je kipar Anto Jurkić, a Parlov je prikazan u prepoznatljivoj pobjedničkoj pozi.
| Foto: Zvonimir Barisin
Parlov je profesionalnu karijeru završio s 29 borbi, 24 pobjede, tri poraza i dva remija.
| Foto: Zvonimir Barisin
"Mate je osvojio sve", rekao je Pavić, istaknuvši da je, osim sportskih uspjeha, osvojio i srca ljudi te generacijama koje dolaze može biti veliki uzor ne samo na sportskom, nego i na ljudskom planu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Za života je proglašen najboljim hrvatskim sportašem 20. stoljeća, a njegovo ime ostalo je trajno upisano među najveće hrvatske sportske legende. Parlov je preminuo 29. srpnja 2008. u Puli, no njegovi rezultati i danas ga izdvajaju kao jednog od najuspješnijih boksača koje je ovaj prostor dao.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Pavić je zahvalio svima koji su pokrenuli i realizirali inicijativu za postavljanje spomenika, kao i obitelji Parlov, istaknuvši da spomenik na toj lokaciji ostaje svima. Dodao je da se, u trenutku kada je Filip Hrgović svjetski prvak, spomenik otkriva u "savršeno vrijeme, na savršenoj lokaciji i u savršenom trenutku".
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Gradonačelnik Luka Kolovrat rekao je da je postavljanje spomenika na toj lokaciji "apsolutni pogodak", istaknuvši da se nalazi u blizini Modrog jezera, Topane i spomenika poginulim braniteljima, čime se, kako je rekao, "zatvara krug".
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
"Krug se zatvara s najvećim, sa svjetskim prvakom, kako rekoh, s najboljim sportašem 20. stoljeća. Taj krug najbolje govori o ovom kraju, o ovom gradu, o imotskom čovjeku i ovom kršu, koji baš nikada ne voli prosječnost", rekao je Kolovrat.
| Foto: Zvonimir Barisin
Sin Mate Parlova Matko rekao je da je "jako sretan i ponosan" što se njegov otac vratio u Imotski i što je spomenik postavljen upravo na lokaciji gdje je proveo dio djetinjstva. S Gospina doca pogled se pruža prema kući u kojoj je Parlov živio, udaljenoj stotinjak metara.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin