FOTO/VIDEO Bijesni Carević, divljanje Livaje, golijada iz Osijeka. Evo trenutaka 21. kola

Vukovarci debitirali na Gradskom vrtu i pobjegli sa začelja, Rijeka i Dinamo odigrali 'nulu' na Rujevici, a Livaja divljao nakon zamjene u pobjedi protiv Slaven Belupa (2-0). Varaždin je treći, Hajduk je smanjio zaostatak za Dinamom na pet bodova, a odluka suca Lovrića na utakmici Lokomotiva - Gorica (3-0) izazvala je bijes gostujućeg trenera Marija Carevića
LOKOMOTIVA - GORICA 3-0 Pajač 12' (pen.), Bošković 22', Stojaković 47'
Svega je bilo u ludoj utakmici na Maksimiru
A jedna odluka naljutila je Marija Carevića koji je dobio crveni karton.
Sudac Zdenko Lovrić svirao je sporan kazneni udarac nakon igranja rukom igrača Gorice, ali jasno je da je riječ o nehotičnom dodiru ruke i lopte nakon slobodnog udarca Lokomotive
VUKOVAR - ISTRA 1961 3-2 Puljić 15', Tadić 47', Banovec 87'/ Marešić 56' (pen.), Prevljak 85'
Vukovarci su pobjedom pobjegli sa začelja HNL-a i ostavili Osječane u teškoj poziciji
A debitirali su i u Gradskom vrtu gdje su preselili nakon igranja u Vinkovcima
HAJDUK - SLAVEN BELUPO 2-0 Pukštas 7', Brajković 22'
Splićanima je bilo važno prekinuti negativan niz i u tome su uspjeli. Ipak, novi problemi uslijedili su ga je trener Garcia izvukao iz igre Marka Livaju u 77. minuti
Hajdukov kapetan burno je reagirao; hladno se rukovao s trenerom pa lupao po pleksiglasu, bacao jaknu pa odjurio u svlačionicu
A trener Slavena Mario Gregurina nakon utakmice je najavio da će održati sastanak s klubom i možda napustiti klupu
VARAŽDIN - OSIJEK 2-1 Vuk 10', Mamut 62'/ Bubanja 19'
Nastavlja se noćna mora za Osječane. U kolu prije su pobijedili Rijeku, ali porazom u Varaždinu i pobjedom Vukovara protiv Istre vratili su se na začelje ljestvice
A Varaždin je skočio na treće mjesto!
RIJEKA - DINAMO 0-0
Dvoboj hrvatskih "europroljećara" trebao je biti spektakl, ali ispala je to vrlo siromašna utakmica na Rujevici
Dinamo je promašio nekoliko dobrih šansi i ostao vodeći na ljestvici s pet bodova više od Hajduka
A Armada je u jednom trenutku prekinula utakmicu bakljadom, odnosno dimom koji je prekrio travnjak nakon zapaljenih baklji. Ipak, dvoboj je brzo nastavljen
