NAJBOLJI TRENUCI KOLA FOTO/VIDEO Bijesni Carević, divljanje Livaje, golijada iz Osijeka. Evo trenutaka 21. kola

Vukovarci debitirali na Gradskom vrtu i pobjegli sa začelja, Rijeka i Dinamo odigrali 'nulu' na Rujevici, a Livaja divljao nakon zamjene u pobjedi protiv Slaven Belupa (2-0). Varaždin je treći, Hajduk je smanjio zaostatak za Dinamom na pet bodova, a odluka suca Lovrića na utakmici Lokomotiva - Gorica (3-0) izazvala je bijes gostujućeg trenera Marija Carevića