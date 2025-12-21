FOTO/VIDEO Ljepotica s Opusa, Livajin šou i transparent Boysa obilježili su kolo. Pogledajte

Posljednjih pet utakmica u 2025. godini odigrano je u HNL-u ovog vikenda. Marko Livaja ušao je u igru, zabio gol pa dobio crveni karton u pobjedi Hajduka protiv Vukovara, Boysi posvetili transparent kralju Tomislavu na dvoboju Dinama i Lokomotive, a Riječani nastavili dobar niz protiv Gorice, dok je Istra pobjedom u Varaždinu skočila na treće mjesto! Osijek je produbio krizu na 10 utakmica bez pobjede, Slaven je uzeo bod na Opusu
Prisjetite se najvažnijih trenutaka ovog, 18. kola HNL-a kroz najbolje fotografije i golove sa svake utakmice
Prisjetite se najvažnijih trenutaka ovog, 18. kola HNL-a kroz najbolje fotografije i golove sa svake utakmice |
Prisjetite se najvažnijih trenutaka ovog, 18. kola HNL-a kroz najbolje fotografije i golove sa svake utakmice
VARAŽDIN - ISTRA 1-3 Mamut 26' / Prevljak 25', 68' Rozić 46',
Magla je obilježila prvi dvoboj kola u Varaždinu
A Istra je zaključila polusezonu na trećem mjestu ljestvice
OSIJEK - SLAVEN BELUPO 0-0
Kad već nije bilo golova, ljepotica na tribinama privukla je pozornost fotografa
Osijek će Božić dočekati na začelju HNL-a
I pred Željkom Sopićem je težak posao u nastavku sezone
DINAMO - LOKOMOTIVA 2-0 Topić 11', Beljo 58'
Iako je Dinamo u 35. minuti ostao bez kapetana Josipa Mišića koji je morao van zbog ozljede, stigao ej do pobjede
A Boysi su na tribinama razvili transparent kralja Tomislava s hrvatskim štitom i natpisom: "Il principio erat regnum", što znači "u početku bijaše kraljevstvo"
Dinamo je jesenski prvak HNL-a
HAJDUK - VUKOVAR 2-1 Šego 7', Livaja 70' / Puljić 61'
Luda utakmica odigrala se u Splitu, a Marko Livaja obilježio ju je ulaskom u igru, golom pa crvenim kartonom. Sve to u kakvih 10 minuta razmaka
A "pocrvenili" su i Rebić za domaće i Tadić za goste
Hajduk je završio polusezonu s bodom manje od vodećeg Dinama
RIJEKA - GORICA 1-0 Jurić 53'
Bivši igrač Gorice odlučio je pitanje pobjednika na Rujevici, ali nije proslavio gol
