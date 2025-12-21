Obavijesti

Galerija

Komentari 1
NAJBOLJI TRENUCI KOLA

FOTO/VIDEO Ljepotica s Opusa, Livajin šou i transparent Boysa obilježili su kolo. Pogledajte

Posljednjih pet utakmica u 2025. godini odigrano je u HNL-u ovog vikenda. Marko Livaja ušao je u igru, zabio gol pa dobio crveni karton u pobjedi Hajduka protiv Vukovara, Boysi posvetili transparent kralju Tomislavu na dvoboju Dinama i Lokomotive, a Riječani nastavili dobar niz protiv Gorice, dok je Istra pobjedom u Varaždinu skočila na treće mjesto! Osijek je produbio krizu na 10 utakmica bez pobjede, Slaven je uzeo bod na Opusu
FOTO/VIDEO Ljepotica s Opusa, Livajin šou i transparent Boysa obilježili su kolo. Pogledajte
Prisjetite se najvažnijih trenutaka ovog, 18. kola HNL-a kroz najbolje fotografije i golove sa svake utakmice | Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
1/32
Prisjetite se najvažnijih trenutaka ovog, 18. kola HNL-a kroz najbolje fotografije i golove sa svake utakmice | Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025