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24SATA U TORONTU

FOTO/VIDEO 'Vatreni' trenirali u paklenim uvjetima! Dalić ipak u sastavu radi jednu promjenu?

Piše Josip Tolić, iz Toronta: Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
FOTO/VIDEO 'Vatreni' trenirali u paklenim uvjetima! Dalić ipak u sastavu radi jednu promjenu?
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SP 2026 Toronto: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči susreta s Portugalom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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"Vatreni" se u neobično vrućim uvjetima muče na treningu uoči Portugala, a Zlatko Dalić još važe hoće li mijenjati dobitnu postavu

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Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala (petak, 1 ujutro) ovu srijedu od 11 sati po lokalnom, a 17 po hrvatskom vremenu, po vrlo neugodnim uvjetima u Centennial Parku.

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Poprilično je vruće i uvjeti su jako teški. Temperatura ne zvuči opasno, svega 27 stupnjeva, ali pravi osjećaj je 37 zbog 87 posto vlage u zraku. Kako to izgleda na terenu, možete zamisliti jer su travnjak dodatno polijevali. Vlaga dodatno isparava na terenu i dodatno otežava disanje.

Let reprezentacije iz Alexandrije potrajao je nešto duže jer su morali spakirati sve stvari, a pritom je pilotu koji ih je prevozio bio posljednji putnički prije odlaska u mirovinu. No sad je sve to iza "vatrenih" i puni je fokus na utakmici s Portugalom.

Čini se da je izbornik sklon ostaviti postavu kakva je bila u zadnjoj utakmici protiv Gane jer je zadovoljan kako je to izgledalo na terenu, ali i rezultatom. No moguće je da Joško Gvardiol uđe u zadnju liniju, na stopersku poziciju gdje je slabije odigrao Marin Pongračić. Iako nije u punoj formi, Joško može na toj poziciji dati puno, a da Ivan Perišić ostane lijevi bek.

POGLEDAJTE GALERIJU: Zadnji trening prije Portugala

SP 2026 Toronto: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči susreta s Portugalom SP 2026 Toronto: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči susreta s Portugalom SP 2026 Toronto: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči susreta s Portugalom
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A drugo je pitanje kako držati balans u veznom redu protiv Portugala koji je taktički i fizički moćan. Iako je i Hrvatska taktički moćna i spremna, pitanje je koliko se fizički može nositi s njima. Hoće li Dalić uvesti još neko svježe ime, promijeniti malo raspored? Zasad nemamo informacije o nekim bitnim promjenama. Neki zagovaraju promjenu u napadu, izlazak Ante Budimira, isprobao je izbornik sve igrače, vidio tko može odgovoriti na zahtjeve uoči ovako važne utakmice.

Htjeli smo da se reprezentacija vrati u Toronto zbog velike zajednice hrvatskih iseljenika. Po nekim podacima, u širem području Toronta živi 50.000 Hrvata prve, druge i treće generacije, ali tu živi i trostruko brojnija zajednica portugalskih iseljenika. I oni su jako brojni i htjet će dati podršku svojoj reprezentaciji.

Hrvatska protiv Portugala (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić/Gvardiol - Modrić, Kovačić - Vlašić, Petar Sučić, Baturina - Budimir

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