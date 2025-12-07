MAGLA SVUDA, MAGLA OKO NAS
FOTO Vidite li išta? Ne brinite, niste jedini. U ovim se uvjetima igra dvoboj Varaždina i Lokosa
Varaždin i Lokomotiva sastali su se u 16. kolu HNL-a. Iako je dvoboj počeo u normalnim nogometnim uvjetima, sve što utakmica ide dalje sve je teža vidljivost. Gusta magla otežava maksimalno
Varaždin i Lokomotiva sastali su se u 16. kolu HNL-a. Iako je dvoboj počeo u normalnim nogometnim uvjetima, sve što utakmica ide dalje sve je teža vidljivost. Gusta magla otežava maksimalno
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Varaždin i Lokomotiva sastali su se u 16. kolu HNL-a. Iako je dvoboj počeo u normalnim nogometnim uvjetima, sve što utakmica ide dalje sve je teža vidljivost. Gusta magla otežava maksimalno |
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Varaždin i Lokomotiva sastali su se u 16. kolu HNL-a. Iako je dvoboj počeo u normalnim nogometnim uvjetima, sve što utakmica ide dalje sve je teža vidljivost. Gusta magla otežava maksimalno
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Već u četvrtoj minuti Stojaković je doveo goste u vodstvo
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
A na 0-2 povisio je Pajač iz penala u 20. minuti
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Televizijskim komentatorima izuzetno je teško vidjeti događanja na terenu
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
A na početku utakmice nije bilo problema...
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Foto Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Foto Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Foto Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Foto Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell