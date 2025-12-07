Obavijesti

MAGLA SVUDA, MAGLA OKO NAS

FOTO Vidite li išta? Ne brinite, niste jedini. U ovim se uvjetima igra dvoboj Varaždina i Lokosa

Varaždin i Lokomotiva sastali su se u 16. kolu HNL-a. Iako je dvoboj počeo u normalnim nogometnim uvjetima, sve što utakmica ide dalje sve je teža vidljivost. Gusta magla otežava maksimalno
Varaždin: Gusta magla za vrijeme utakmice NK Varaždin i Lokomotiva
Varaždin i Lokomotiva sastali su se u 16. kolu HNL-a. Iako je dvoboj počeo u normalnim nogometnim uvjetima, sve što utakmica ide dalje sve je teža vidljivost. Gusta magla otežava maksimalno | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
