FOTO Vinicius u ljubavnom četverokutu. S jednom bio, dvije zavodio. Sad se javno pokajao

Zvijezda Real Madrida i jedan od najboljih nogometaša svijeta, Vinicius Junior, našao se u središtu medijske oluje zbog svoje nevjere. Brazilski napadač uputio je dugačku i emotivnu javnu ispriku popularnoj brazilskoj influencerici i TV voditeljici Virginiji Fonseci, s kojom je bio u vezi, nakon što je njihov odnos puknuo pod teretom optužbi za nevjeru
Romansa koja je intrigirala javnost s obje strane Atlantika naglo je prekinuta kada je Virginia Fonseca, koju na Instagramu prati više od 50 milijuna ljudi, potvrdila kraj veze. Okidač su, prema navodima brazilskih medija, bile procurjele privatne poruke koje je 25-godišnji nogometaš razmjenjivao s drugim ženama. Lijevo na fotografiji je Virginia, djevojka kojoj se želi vratiti, u sredini je Anna Silva, a desno Day Magalhaes, djevojke s kojima je varao Virginiju.
| Foto: Instagram
Romansa koja je intrigirala javnost s obje strane Atlantika naglo je prekinuta kada je Virginia Fonseca, koju na Instagramu prati više od 50 milijuna ljudi, potvrdila kraj veze. Okidač su, prema navodima brazilskih medija, bile procurjele privatne poruke koje je 25-godišnji nogometaš razmjenjivao s drugim ženama. Lijevo na fotografiji je Virginia, djevojka kojoj se želi vratiti, u sredini je Anna Silva, a desno Day Magalhaes, djevojke s kojima je varao Virginiju. |
Foto: Instagram
Romansa koja je intrigirala javnost s obje strane Atlantika naglo je prekinuta kada je Virginia Fonseca, koju na Instagramu prati više od 50 milijuna ljudi, potvrdila kraj veze. Okidač su, prema navodima brazilskih medija, bile procurjele privatne poruke koje je 25-godišnji nogometaš razmjenjivao s drugim ženama. Lijevo na fotografiji je Virginia, djevojka kojoj se želi vratiti, u sredini je Anna Silva, a desno Day Magalhaes, djevojke s kojima je varao Virginiju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ironično, samo nekoliko dana prije prekida, Virginia je objavila fotografije sa stadiona Santiago Bernabéu, gdje je u dresu s Viniciusovim imenom bodrila Real Madrid u pobjedi protiv Villarreala, u kojoj je upravo on postigao dva pogotka
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezina tri posjeta Madridu, tijekom kojih je, kako je sam Vinicius priznao, "ostavljala iza sebe svoju rutinu i obveze samo da bi bila s njim", svjedočila su o ozbiljnosti veze koja, iako nikad službeno potvrđena, očito nije bila prolazna avantura.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, Vinicius je uspio sve to uništiti zbog svoje nevjere. Jedna mu nije bila dovoljna pa ju je navodno prevario s dvije djevojke.
| Foto: Instagram
Suočen s medijskim pritiskom i dokazima koji su isplivali u javnost, Vinicius se odlučio na neuobičajeno iskren potez. U podužoj objavi na društvenim mrežama priznao je svoje pogreške.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Svi prolazimo kroz trenutke koji nas tjeraju na razmišljanje i rast", započeo je nogometaš. "Virginia je nevjerojatna žena, divna majka i netko prema kome osjećam golemu privrženost i poštovanje. Ne sramim se priznati da sam bio neoprezan, da nisam reagirao na najbolji mogući način i da sam je razočarao."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nogometaš je naglasio kako je shvatio da se prava veza temelji na poštovanju, povjerenju i transparentnosti, vrijednostima koje je očito prekršio. "Zato se želim javno ispričati, otvorenog srca. Ideja je sada početi ispočetka. Bez laži, bez svađa, bez maski. S puno ljubavi, privrženosti i poštovanja", zaključio je Vinicius, jasno dajući do znanja da se nada pomirenju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Brazilska manekenka Anna Silva potvrdila je kako je bila u kontaktu s Viniciusom. Optužila je nogometaša da "misli samo na seks" i da nije sposoban voditi smislen razgovor. Tvrdila je da ju je pozvao u Marbellu, potkrijepivši svoje navode snimkama zaslona njihovih razgovora.
| Foto: Instagram
U objavljenim porukama, Vinicius joj piše: "Uskoro sam u Marbelli, trebala bi doći. Bit će nam zabavno." Kada ga je Silva upitala o čemu bi razgovarali, njegov odgovor je navodno bio kratak: "O svemu i ničemu, opusti se."
| Foto: Instagram
A druga djevojka je Day Magalhaes.
| Foto: Instagram
Objavila je poruke koje je razmjenjivala s nogometašem, tvrdeći da su bili u kontaktu još od svibnja, upravo u vrijeme kada je njegova veza s Virginijom postajala ozbiljnija.
| Foto: Instagram
U jednoj od poruka, Vinicius joj piše: "Jesi li u Madridu? Trebali bismo se vidjeti prije nego otputujem s reprezentacijom", što je Magalhaes protumačila kao jasan poziv na druženje unatoč njegovoj vezi.
| Foto: Instagram
Podijeljena javnost i profesionalne posljedice
Skandal je izazvao burne reakcije u Brazilu. Dok su jedni pohvalili Viniciusovu zrelost i spremnost da prizna pogrešku, drugi su njegovu ispriku ocijenili kao zakašnjeli potez iznuđen pritiskom
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dok se Vinicius s brazilskom reprezentacijom priprema za nadolazeće utakmice, ostaje visjeti u zraku hoće li njegova javna isprika biti dovoljna da vrati povjerenje Virginije Fonsece.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram