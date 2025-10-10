Obavijesti

KAD NE ZNAŠ S KOJOM ŽELIŠ BITI

FOTO Vinicius u ljubavnom četverokutu. S jednom bio, dvije zavodio. Sad se javno pokajao

Zvijezda Real Madrida i jedan od najboljih nogometaša svijeta, Vinicius Junior, našao se u središtu medijske oluje zbog svoje nevjere. Brazilski napadač uputio je dugačku i emotivnu javnu ispriku popularnoj brazilskoj influencerici i TV voditeljici Virginiji Fonseci, s kojom je bio u vezi, nakon što je njihov odnos puknuo pod teretom optužbi za nevjeru
Romansa koja je intrigirala javnost s obje strane Atlantika naglo je prekinuta kada je Virginia Fonseca, koju na Instagramu prati više od 50 milijuna ljudi, potvrdila kraj veze. Okidač su, prema navodima brazilskih medija, bile procurjele privatne poruke koje je 25-godišnji nogometaš razmjenjivao s drugim ženama. Lijevo na fotografiji je Virginia, djevojka kojoj se želi vratiti, u sredini je Anna Silva, a desno Day Magalhaes, djevojke s kojima je varao Virginiju. | Foto: Instagram
