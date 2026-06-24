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ODAJE POČAST LUMUMBI

FOTO Viralni navijač-kip bodrio DR Kongo: Evo o kome je riječ

Tijekom utakmice između DR Konga i Kolumbije, kamere su pozorne pratile Michela Nkuku Mboladingu. On nije običan navijač DR Konga, on je performans, simbol i čuvar sjećanja, poznat svijetu kao čovjek koji cijelu utakmicu provede nepomičan poput kipa.
FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v DR Congo
Tijekom utakmice između DR Konga i Kolumbije kamere su često tražile Michela Kuku Mboladingu, navijača poznatog pod nadimkom “Lumumba Vea”. On je postao jedno od najprepoznatljivijih lica nogometa DR Konga jer utakmice prati gotovo nepomično, u pozi kipa. | Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
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Tijekom utakmice između DR Konga i Kolumbije kamere su često tražile Michela Kuku Mboladingu, navijača poznatog pod nadimkom “Lumumba Vea”. On je postao jedno od najprepoznatljivijih lica nogometa DR Konga jer utakmice prati gotovo nepomično, u pozi kipa. | Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
Komentari 2

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