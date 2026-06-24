FOTO Viralni navijač-kip bodrio DR Kongo: Evo o kome je riječ

Tijekom utakmice između DR Konga i Kolumbije, kamere su pozorne pratile Michela Nkuku Mboladingu. On nije običan navijač DR Konga, on je performans, simbol i čuvar sjećanja, poznat svijetu kao čovjek koji cijelu utakmicu provede nepomičan poput kipa.
Tijekom utakmice između DR Konga i Kolumbije kamere su često tražile Michela Kuku Mboladingu, navijača poznatog pod nadimkom “Lumumba Vea”. On je postao jedno od najprepoznatljivijih lica nogometa DR Konga jer utakmice prati gotovo nepomično, u pozi kipa.
| Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
Tijekom utakmice između DR Konga i Kolumbije kamere su često tražile Michela Kuku Mboladingu, navijača poznatog pod nadimkom “Lumumba Vea”. On je postao jedno od najprepoznatljivijih lica nogometa DR Konga jer utakmice prati gotovo nepomično, u pozi kipa.
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Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
Tijekom utakmice između DR Konga i Kolumbije kamere su često tražile Michela Kuku Mboladingu, navijača poznatog pod nadimkom “Lumumba Vea”. On je postao jedno od najprepoznatljivijih lica nogometa DR Konga jer utakmice prati gotovo nepomično, u pozi kipa.
| Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
Mboladinga svojim nastupom odaje počast Patriceu Lumumbi, prvom premijeru neovisnog Konga i jednoj od najvažnijih figura afričke borbe protiv kolonijalizma. Odjeven u odijelo nadahnuto bojama nacionalne zastave, s karakterističnim naočalama, zauzima pozu koja podsjeća na Lumumbin spomenik u Kinshasi: stoji na malom postolju, s uzdignutom desnom rukom.
| Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Tu pozu drži tijekom utakmica, a u susretima s produžecima i oko 120 minuta, bez obzira na buku i euforiju oko sebe. Njegov čin nije samo navijanje, nego oblik domoljubne posvete. Prema medijskim navodima, takav performans prakticira još od 2013. godine.
| Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
“Ostajem miran kako bih dao snagu momčadi, kako bih dao energiju igračima”, rekao je Mboladinga u jednom od intervjua. Lumumbu opisuje kao čovjeka koji je žrtvovao život za slobodu Konga i kao simbol koji i dalje živi u nacionalnom sjećanju.
| Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Iako je godinama bio poznat među navijačima u DR Kongu, širu međunarodnu pozornost stekao je tijekom Afričkog kupa nacija 2025., održanog u Maroku krajem 2025. i početkom 2026. godine. Njegova mirna, gotovo skulpturalna pojava na tribinama postala je jedan od najupečatljivijih prizora turnira.
| Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto Raquel CUNHA/REUTERS