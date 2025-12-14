FOTO Više nije tajna: Pojavile su se fotografije Marijana Kustića i nove djevojke Nike Perenčević

U zagrebačkoj Areni održan je slavljenički koncert klape Intrade povodom 40 godina postojanja klape. Koncert nisu propustile ni brojne poznate ličnosti iz javnog života, a među publikom našao se i predsjednik HNS-a Marijan Kustić sa svojom novom partnericom Nikom Perenčević.

Zagreb: Andrej Plenković uz druga poznata lica na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

O novoj ljubavi prvog čovjeka Hrvatskog nogometnog saveza i Nike Perenčević nagađalo se još od ljeta, a sada je to službeno potvrđeno. Par se pojavio na koncertu klape Intrade u društvu izbornika Zlatka Dalića i njegove supruge Davorke.

Zagreb: Andrej Plenković uz druga poznata lica na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Nika Perenčević bila je u braku s Emilom Tedeschijem mlađim, s kojim je prije tri godine dobila sina Emila. Bila je u još jednom braku prije Tedeschija mlađeg iz kojeg ima tri kćeri. S Kustićem je prvi put viđena u Veloj Luci u vrijeme kada je tamo održan tradicionalni koncert u čast Oliveru Dragojeviću o čemu je pisao Večernji list.