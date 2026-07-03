VELIKI PRIJATELJI I RIVALI FOTO (Vjerojatno) Posljednji okršaj Modrića i Ronalda: U Torontu su odigrali spektakl...

Dva čovjeka koja su obilježila svoju generaciju nogometa, osvajači Zlatne lopte, za nabrojati sve njihove trofeje trebalo bi nam stranica i stranica. Veliki šampioni, veliki prijatelji. Luka Modrić i Cristiano Ronaldo izašli su megdan jedan drugome u epskom okršaju 1/16 finala SP-a. Izgrlili su se prije utakmice, izgrlili su se i poslije utakmice, nažalost, Ronaldo je izašao kao pobjednik.

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