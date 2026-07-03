FOTO (Vjerojatno) Posljednji okršaj Modrića i Ronalda: U Torontu su odigrali spektakl...

Dva čovjeka koja su obilježila svoju generaciju nogometa, osvajači Zlatne lopte, za nabrojati sve njihove trofeje trebalo bi nam stranica i stranica. Veliki šampioni, veliki prijatelji. Luka Modrić i Cristiano Ronaldo izašli su megdan jedan drugome u epskom okršaju 1/16 finala SP-a. Izgrlili su se prije utakmice, izgrlili su se i poslije utakmice, nažalost, Ronaldo je izašao kao pobjednik.
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Hrvatska je u Torontu poražena od Portugala 2-1. Bila je to nevjerojatna utakmica u kojoj Hrvatska nije imala sreće...
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska je u Torontu poražena od Portugala 2-1. Bila je to nevjerojatna utakmica u kojoj Hrvatska nije imala sreće...
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska je u Torontu poražena od Portugala 2-1. Bila je to nevjerojatna utakmica u kojoj Hrvatska nije imala sreće...
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.
| Foto: JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
Hrvatskoj su, opravdano, poništena tri gola. Jedan u 103. minuti. Stvarno nismo imali sreće...
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
Foto JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
Foto JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
Foto Dylan Martinez/REUTERS
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Dylan Martinez/REUTERS
Foto MIKE SEGAR/REUTERS
Foto Dylan Martinez/REUTERS
Foto MIKE SEGAR/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto Kevin Sousa/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL