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VELIKI PRIJATELJI I RIVALI

FOTO (Vjerojatno) Posljednji okršaj Modrića i Ronalda: U Torontu su odigrali spektakl...

Dva čovjeka koja su obilježila svoju generaciju nogometa, osvajači Zlatne lopte, za nabrojati sve njihove trofeje trebalo bi nam stranica i stranica. Veliki šampioni, veliki prijatelji. Luka Modrić i Cristiano Ronaldo izašli su megdan jedan drugome u epskom okršaju 1/16 finala SP-a. Izgrlili su se prije utakmice, izgrlili su se i poslije utakmice, nažalost, Ronaldo je izašao kao pobjednik.
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SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Hrvatska je u Torontu poražena od Portugala 2-1. Bila je to nevjerojatna utakmica u kojoj Hrvatska nije imala sreće... | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hrvatska je u Torontu poražena od Portugala 2-1. Bila je to nevjerojatna utakmica u kojoj Hrvatska nije imala sreće... | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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