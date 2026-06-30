ZADNJI U ALEXANDRIJI FOTO Vlašić grli Gvardiola, Olić i Dalić nešto mu objašnjavaju. Pogledajte trening 'vatrenih'

ALEXANDRIA, SAD - Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak je odradila posljednji trening u Alexandriji, koja je posljednjih tjedana bila njihov dom daleko od kuće. 'Vatreni' će u noći s utorka na srijedu doći u Toronto, gdje ih čeka šesnaestina finala SP-a protiv Portugala (petak, 1 sat ujutro).

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