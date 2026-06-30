FOTO Vlašić grli Gvardiola, Olić i Dalić nešto mu objašnjavaju. Pogledajte trening 'vatrenih'

ALEXANDRIA, SAD - Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak je odradila posljednji trening u Alexandriji, koja je posljednjih tjedana bila njihov dom daleko od kuće. 'Vatreni' će u noći s utorka na srijedu doći u Toronto, gdje ih čeka šesnaestina finala SP-a protiv Portugala (petak, 1 sat ujutro).
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Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je s pripremama za prvu utakmicu nokaut faze Svjetskog prvenstva.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je s pripremama za prvu utakmicu nokaut faze Svjetskog prvenstva. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je s pripremama za prvu utakmicu nokaut faze Svjetskog prvenstva.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
'Vatreni' će u petak u 1 sat ujutro odmjeriti snage s Portugalom u šesnaestini finala.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska je u utorak odradila trening u Alexandriji, a na fotografijama vidimo pomoćnog trenera Ivicu Olića u razgovoru s Joškom Gvardiolom, koji se sjeo na reklamu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Pokoju riječ za njega imao je i Zlatko Dalić.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Dalić je s pomoćnicima radio na ispravljanju pogrešaka i malim detaljima iz grupne faze.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Inače, 'vatrenima' je ovo posljednji trening u Alexandriji, koja im je skoro mjesec dana bila baza u SAD-u.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
U utorak navečer po hrvatskom vremenu poletjet će prema Torontu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL