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ON IMA 85, ONA 32...

FOTO Vodio brazilski nogomet, sad ljubi 53 godine mlađu! 'Nije do novca, volim njegov um...'

Marco Polo Del Nero (85), bivši predsjednik Brazilskog nogometnog saveza, već je sedam godina u vezi s influencericom, voditeljicom i manekenkom Clarom Brasil (32). Ona se svojedobno okušala i kao pjevačica na njegov nagovor, ali taj je pokušaj neslavno propao...
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FOTO Vodio brazilski nogomet, sad ljubi 53 godine mlađu! 'Nije do novca, volim njegov um...'
Marco Polo Del Nero (85), bivši predsjednik Brazilskog nogometnog saveza, već je sedam godina u vezi s influencericom, voditeljicom i manekenkom Clarom Brasil (32). Ona se svojedobno okušala i kao pjevačica na njegov nagovor, ali taj je pokušaj neslavno propao... | Foto: instagram
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Marco Polo Del Nero (85), bivši predsjednik Brazilskog nogometnog saveza, već je sedam godina u vezi s influencericom, voditeljicom i manekenkom Clarom Brasil (32). Ona se svojedobno okušala i kao pjevačica na njegov nagovor, ali taj je pokušaj neslavno propao... | Foto: instagram
Komentari 0

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