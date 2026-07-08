FOTO Vodio brazilski nogomet, sad ljubi 53 godine mlađu! 'Nije do novca, volim njegov um...'

Marco Polo Del Nero (85), bivši predsjednik Brazilskog nogometnog saveza, već je sedam godina u vezi s influencericom, voditeljicom i manekenkom Clarom Brasil (32). Ona se svojedobno okušala i kao pjevačica na njegov nagovor, ali taj je pokušaj neslavno propao...
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Marco Polo Del Nero (85), bivši predsjednik Brazilskog nogometnog saveza, već je sedam godina u vezi s influencericom, voditeljicom i manekenkom Clarom Brasil (32). Ona se svojedobno okušala i kao pjevačica na njegov nagovor, ali taj je pokušaj neslavno propao...
| Foto: instagram
Marco Polo Del Nero (85), bivši predsjednik Brazilskog nogometnog saveza, već je sedam godina u vezi s influencericom, voditeljicom i manekenkom Clarom Brasil (32). Ona se svojedobno okušala i kao pjevačica na njegov nagovor, ali taj je pokušaj neslavno propao...
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Foto: instagram
Marco Polo Del Nero (85), bivši predsjednik Brazilskog nogometnog saveza, već je sedam godina u vezi s influencericom, voditeljicom i manekenkom Clarom Brasil (32). Ona se svojedobno okušala i kao pjevačica na njegov nagovor, ali taj je pokušaj neslavno propao...
| Foto: instagram
Razlika od 53 godine ne prestaje izazivati komentare na društvenim mrežama... U intervjuu za brazilski Metrópoles Clara je govorila o njihovoj vezi, planovima za vjenčanje i svemu što ih, kako tvrdi, povezuje.
| Foto: instagram
Clara i Marco Polo u vezi su od 2019. godine, a upoznali su se na večeri s prijateljima. “Marco je izuzetno inteligentna osoba. Kad sam ga upoznala, satima smo razgovarali. Mogla bih ga slušati 30 sati. Svaki dan od njega naučim nešto novo. Postoji Clara prije i Clara poslije Marca”, rekla je.
| Foto: instagram
Naglašava da ju je osvojio njegov način razmišljanja, a ne novac: “Znala sam tko je on i znala sam da ima dobre financijske uvjete, ali to nije bio razlog. Privuklo me divljenje prema inteligentnom i kulturnom čovjeku.”
| Foto: instagram
Clara priznaje da njihova veza izaziva osude. “Znam da je razlika u godinama velika i da to za većinu ljudi nije uobičajeno. Ponekad i sama sudim takve stvari, ali ne idem po internetu širiti svoje mišljenje”, rekla je.
| Foto: instagram
Komentari je, priznaje, ponekad pogode pa pokušava ne čitati negativne reakcije. “Nisam jedina osoba na svijetu koja ne ide na terapiju, ali trebala bih – kako bih se lakše nosila s tim komentarima”, rekla je.
| Foto: instagram
Jedna od zanimljivijih epizoda iz njihove veze bio je pokušaj da Clara postane pjevačica. Na Del Nerov poticaj snimila je tri pjesme: “Tá Me Olhando Por Quê?”, “Senta Senta” i “Loca Pra Beijar”.
| Foto: instagram
“To je bila Marcova ideja. Čak mi je i pljesak bio falš”, našalila se Clara. Kaže da je morala ići na satove pjevanja svaki dan te da je na tome radila dvije godine. “Marco vjeruje da sve može uspjeti uz trud i posvećenost. Ja nisam imala ni glas, ali snimili smo tri pjesme. Danas znam da to nije bilo za mene i drago mi je što nije uspjelo”, rekla je.
“To je bila Marcova ideja. Čak mi je i pljesak bio falš”, našalila se Clara. Kaže da je morala ići na satove pjevanja svaki dan te da je na tome radila dvije godine. “Marco vjeruje da sve može uspjeti uz trud i posvećenost. Ja nisam imala ni glas, ali snimili smo tri pjesme. Danas znam da to nije bilo za mene i drago mi je što nije uspjelo”, rekla je.
| Foto: instagram
Unatoč velikoj razlici u godinama, Clara ističe da Del Nero ima “vrlo mlad um”. “Nema predrasuda ni prema čemu. Voli zabave, voli kuću punu ljudi. Ponekad se šalim da sam ja starija u ovoj vezi”, rekla je. U intervjuu je govorila i o ljubomori, njegovoj prošlosti te priznala da Del Nero kontrolira što ona smije, a što ne smije objavljivati na društvenim mrežama, no u detalje o tome nije ulazila.
| Foto: instagram
Velika tema u njihovoj vezi je i vjenčanje. Par se zaručio, no datum još nije određen. Clara se u šali požalila da je Del Nero stalno odgađa. “On kaže da traži mjesto za vjenčanje, ali me zavlači. Baka mi stalno govori: ‘Nakon sedam godina, ako se nije oženio, neće ni sada.’ Mislim da od tog vjenčanja neće biti ništa”, rekla je.
| Foto: instagram
Obitelj je, kaže, pritišće da ozakoni vezu, posebno baka iz malog grada, koja smatra da je grijeh živjeti zajedno bez braka.
| Foto: instagram
Marco Polo Del Nero rođen je 22. veljače 1941. u São Paulu. Po struci je odvjetnik, a desetljećima je bio jedan od najmoćnijih ljudi brazilskog nogometa. Bio je predsjednik Nogometnog saveza São Paula, a 2015. preuzeo je CBF, Brazilski nogometni savez. Njegov mandat obilježili su korupcijski skandali povezani s velikom istragom FIFA-e. U Sjedinjenim Državama bio je optužen u velikom slučaju nogometne korupcije, a FIFA ga je proglasila krivim za kršenje etičkog kodeksa, među ostalim zbog mita i korupcije, sukoba interesa te primanja i davanja nedopuštenih pogodnosti.
| Foto: instagram
FIFA mu je prvotno izrekla doživotnu zabranu rada u nogometu i novčanu kaznu od milijun švicarskih franaka. Sud za sportsku arbitražu kasnije je potvrdio bit FIFA-ina slučaja, ali je doživotnu zabranu smanjio na 20 godina. Unatoč kontroverzama koje ga prate u javnom životu, Clara ga u privatnom životu opisuje kao sjajnog partnera punog podrške koji je ulagao u njezine projekte i poticao je da pokušava nove stvari.
| Foto: instagram
Clara ima raznoliku medijsku prošlost. Radila je na televiziji, među ostalim na RedeTV!-u, pojavila se u humorističkoj emisiji “Zorra Total” na Globu, sudjelovala u karnevalskim povorkama škola sambe Viradouro i Paraíso do Tuiuti te se okušala u glazbi. Danas je influencerica sa stotinama tisuća pratitelja, a na društvenim mrežama najčešće objavljuje sadržaj vezan uz lifestyle, modu, putovanja i privatni život.
| Foto: instagram
Clara svojem Marcu javno poručuje: “Te amo” i uživa u vezi koja ju je, kako kaže, promijenila nabolje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram