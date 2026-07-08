FOTO Vodio brazilski nogomet, sad ljubi 53 godine mlađu! 'Nije do novca, volim njegov um...'

“To je bila Marcova ideja. Čak mi je i pljesak bio falš”, našalila se Clara. Kaže da je morala ići na satove pjevanja svaki dan te da je na tome radila dvije godine. “Marco vjeruje da sve može uspjeti uz trud i posvećenost. Ja nisam imala ni glas, ali snimili smo tri pjesme. Danas znam da to nije bilo za mene i drago mi je što nije uspjelo”, rekla je. “To je bila Marcova ideja. Čak mi je i pljesak bio falš”, našalila se Clara. Kaže da je morala ići na satove pjevanja svaki dan te da je na tome radila dvije godine. “Marco vjeruje da sve može uspjeti uz trud i posvećenost. Ja nisam imala ni glas, ali snimili smo tri pjesme. Danas znam da to nije bilo za mene i drago mi je što nije uspjelo”, rekla je. | Foto: instagram