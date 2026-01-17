Obavijesti

FOTO Vrtlog emocija u Malmöu: Katastrofalan početak, panika pa na kraju ipak slavlje Hrvata

Hrvatska rukometna reprezentacija teže je od očekivanog pobijedila Gruziju na otvaranju Europskog prvenstva. Iako je bila veliki favorit, naša je reprezentacija tek u posljednjih nekoliko minuta slomila otpor suparnika
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija
Hrvatska rukometna reprezentacija teže je od očekivanog pobijedila Gruziju na otvaranju Europskog prvenstva. Iako je bila veliki favorit, naša je reprezentacija tek u posljednjih nekoliko minuta slomila otpor suparnika | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL
