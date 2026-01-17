FOTO Vrtlog emocija u Malmöu: Katastrofalan početak, panika pa na kraju ipak slavlje Hrvata

Hrvatska rukometna reprezentacija teže je od očekivanog pobijedila Gruziju na otvaranju Europskog prvenstva. Iako je bila veliki favorit, naša je reprezentacija tek u posljednjih nekoliko minuta slomila otpor suparnika
Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL
Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL
Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL
Hrvatska je loše otvorila dvoboj, gubila čak i po šest razlike, ali do poluvremena stigla i preokrenula rezultat
Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL
Drugo poluvrijeme, nova drama! Opet su Gruzijci stvarali probleme, u nekoliko navrata i vodili, ali tek u posljednjih deset minuta Hrvatska je nekako iščupala pobjedu
Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL
Brojni navijači stigli su podržati igrače u Malmo, a na kraju su do posljednjih minuta strahovali za pobjedu
Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL
Nema sumnje kako podrška neće izostati ni u idućim utakmicama, Hrvatsku u drugom kolu čeka Nizozemska, a u trećem Švedska
Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL
