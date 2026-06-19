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FOTO Vruće ljeto dinamovaca: Beljo i Vidović u tropskoj zoni, a otpisani napadač u Kolumbiji!

Ljeto su zajedno proveli Arber Hoxha i Sergi Dominguez, koji mu je bio barjaktar na svadbi. Gabriel Vidović i Dion Drena Beljo otputovali su na egzotičnu lokaciju s ljepšim polovicama, kao i Luka Stojković i Niko Galešić. Juan Cordoba potegnuo je daleko od Hrvatske
FOTO Vruće ljeto dinamovaca: Beljo i Vidović u tropskoj zoni, a otpisani napadač u Kolumbiji!
U ponedjeljak su nogometaši Dinama počeli s pripremama za novu sezonu, a ovako su proveli nekoliko slobodnih tjedana nakon osvojene dvostruke krune. Dion Drena Beljo i Gabriel Vidović otputovali su u tropski pojas s boljim polovicama. | Foto: instagram
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U ponedjeljak su nogometaši Dinama počeli s pripremama za novu sezonu, a ovako su proveli nekoliko slobodnih tjedana nakon osvojene dvostruke krune. Dion Drena Beljo i Gabriel Vidović otputovali su u tropski pojas s boljim polovicama. | Foto: instagram
Komentari 1

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