FOTO Vruće ljeto dinamovaca: Beljo i Vidović u tropskoj zoni, a otpisani napadač u Kolumbiji!

Ljeto su zajedno proveli Arber Hoxha i Sergi Dominguez, koji mu je bio barjaktar na svadbi. Gabriel Vidović i Dion Drena Beljo otputovali su na egzotičnu lokaciju s ljepšim polovicama, kao i Luka Stojković i Niko Galešić. Juan Cordoba potegnuo je daleko od Hrvatske
U ponedjeljak su nogometaši Dinama počeli s pripremama za novu sezonu, a ovako su proveli nekoliko slobodnih tjedana nakon osvojene dvostruke krune. Dion Drena Beljo i Gabriel Vidović otputovali su u tropski pojas s boljim polovicama.
| Foto: instagram
U ponedjeljak su nogometaši Dinama počeli s pripremama za novu sezonu, a ovako su proveli nekoliko slobodnih tjedana nakon osvojene dvostruke krune. Dion Drena Beljo i Gabriel Vidović otputovali su u tropski pojas s boljim polovicama. |
Foto: instagram
U ponedjeljak su nogometaši Dinama počeli s pripremama za novu sezonu, a ovako su proveli nekoliko slobodnih tjedana nakon osvojene dvostruke krune. Dion Drena Beljo i Gabriel Vidović otputovali su u tropski pojas s boljim polovicama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Gabrielova zaručnica Julia objavila je niz fotki s egzotičnog putovanja.
| Foto: instagram
Foto instagram
S dragim je uživala na Sejšelima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Budući bračni par Vidović tamo je održavao i formu, igrali su padel.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Zajednički odmor imali su i Luka Stojković te Niko Galešić.
| Foto: instagram
Foto instagram
Branič Dinama na društvenim je mrežama objavio brojne fotke s odmora.
| Foto: instagram
S njime je bila i djevojka Tija.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Posebno je ljeto imao Sergi Dominguez.
| Foto: instagram
On je potegnuo čak do Puerto Rica.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
A nakon toga se vratio u Europu, točnije u Albaniju, gdje je bio bajraktar na svadbi Arbera Hoxhe.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Zajedno su i brusili formu za novu sezonu.
| Foto: instagram
I uživali.
| Foto: instagram
Foto instagram
Lijepo se proveo i Bruno Goda.
| Foto: instagram
Monsef Bakrar zabavljao se na jet-skiju.
| Foto: instagram
Mateo Lisica također je podijelio dašak svojeg odmora.
| Foto: instagram
Matteo Perez Vinlof bio je uz djevojku.
| Foto: instagram
Ona je, čini se, završila fakultet.
| Foto: instagram
Otpisani dinamovac Juan Cordoba išao je u rodnu Kolumbiju.
| Foto: instagram
Foto instagram
Cordoba je za Dinamo u prošloj sezoni odigrao svega 56 minuta.
| Foto: instagram
Foto instagram
Zagrebački klub pokušao ga se riješit, ali neuspješno.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram