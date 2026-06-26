FOTO Vrućina ispraznila ulice u Alexandriji. Ovako je izgledao grad prije putovanja 'vatrenih'
ALEXANDRIA - Velike vrućine ispraznile su ulice u popularnoj turističkoj četvrti Old Town u Alexandriji, gdje boravi hrvatska nogometna reprezentacija. Zbog visokih temperatura brojni su posjetitelji potražili osvježenje u klimatiziranim prostorima, pa su inače živahne ulice ostale neuobičajeno prazne. "Vatreni" će ga napustiti u petak, autobusom putuju u Philadelphiju na utakmicu protiv Gane (subota, 23 sata)