FOTO Vuškovićev trener zaludio je Engleze! Oženio se u tajnosti i mlađi je od kapetana Brightona

Vuškovićev trener Fabian Hürzeler (33) navodno se u tajnosti oženio njemačkom glumicom Annom Karolin Berger (34). Vezu su otkrili tek ljetos, a za vjenčanje su, piše Bild, iskoristili reprezentativnu stanku
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Vuškovićev trener Fabian Hürzeler (33) navodno je u tajnosti uplovio u bračnu luku.
| Foto: instagram
Vuškovićev trener Fabian Hürzeler (33) navodno je u tajnosti uplovio u bračnu luku. |
Foto: instagram
Vuškovićev trener Fabian Hürzeler (33) navodno je u tajnosti uplovio u bračnu luku.
| Foto: instagram
Prema pisanju njemačkog Bilda, oženio je glumicu Annu Karolin Berger (34).
| Foto: instagram
Foto instagram
Par je za vjenčanje iskoristio posljednju reprezentativnu stanku.
| Foto: instagram
Foto instagram
Vijest je stigla tek nekoliko mjeseci nakon što su javnosti otkrili da su zajedno.
| Foto: instagram
Vezu su potvrdili ljetos zajedničkim fotografijama s odmora na Mauricijusu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Koliko su dugo bili zajedno prije toga, nije poznato.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njihova je svakodnevica obilježena vezom na daljinu između Engleske i Njemačke.
| Foto: instagram
Foto instagram
Hürzeler radi u Brightonu, dok Anna zbog snimanja boravi u Münchenu.
| Foto: instagram
Njemačka glumica tamo snima popularnu ARD-ovu seriju 'Sturm der Liebe', odnosno 'Oluja ljubavi'.
| Foto: instagram
Foto instagram
U seriji glumi dizajnericu nakita Larissu Mahnke.
| Foto: instagram
Tu je ulogu preuzela u studenome 2025. godine.
| Foto: instagram
Lik Larisse prije nje je utjelovila glumica Vivien Wulf.
| Foto: instagram
Foto instagram
Anna je rođena 2. travnja 1992. u njemačkom Wetzlaru.
| Foto: instagram
Ljubav prema pozornici otkrila je još kao djevojčica.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prve glumačke korake napravila je u kazalištu, a poslije se školovala u Kölnu
| Foto: instagram
Pohađala je glumačku akademiju u tom gradu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prije 'Oluje ljubavi' pojavljivala se i u drugim njemačkim televizijskim serijama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Među njima je dugovječna sapunica 'Alles was zählt'.
| Foto: instagram
Glumila je i u filmskoj komediji 'Es ist nur eine Phase, Hase'.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prema podacima njezine agencije, govori njemački, engleski i francuski.
| Foto: instagram
Foto instagram
Dok ona gradi glumačku karijeru, Hürzeler u Brightonu vodi i hrvatskog reprezentativca Luku Vuškovića.
| Foto: instagram
Foto instagram
Mladi stoper ovoga je ljeta stigao iz Tottenhama i brzo postao standardan član njegove obrane.
| Foto: instagram
Foto instagram
Vušković je počeo svih prvih sedam Brightonovih utakmica u ovoj sezoni Premier lige.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prvi gol za novi klub zabio je u remiju 1-1 protiv Leedsa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Hürzeler je tada poručio da Vušković može postati vrhunski igrač, ali da će mu Premier liga biti važna škola.
| Foto: instagram
Foto instagram
Hrvatskom je braniču podršku pružio i nakon teškog reprezentativnog poraza od Engleske 7-0.
| Foto: instagram
Foto instagram
Poslao mu je poruku i otkrio da je i sam kao trener doživio poraz sa sedam primljenih golova.
| Foto: instagram
Foto instagram
'To mi je bila najveća lekcija u dosadašnjoj trenerskoj karijeri', ispričao je Hürzeler.
| Foto: instagram
Foto instagram
Smatra da Vušković takvo iskustvo može iskoristiti kako bi postao bolji igrač i snažnija osoba.
| Foto: instagram
Iako Luka želi igrati svaku utakmicu, njegov trener naglašava da mora razmišljati i o odmoru te dugoročnom razvoju mladog stopera.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram