Obavijesti

Galerija

Komentari 0
HIT TRENER

FOTO Vuškovićev trener zaludio je Engleze! Oženio se u tajnosti i mlađi je od kapetana Brightona

Vuškovićev trener Fabian Hürzeler (33) navodno se u tajnosti oženio njemačkom glumicom Annom Karolin Berger (34). Vezu su otkrili tek ljetos, a za vjenčanje su, piše Bild, iskoristili reprezentativnu stanku
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Vuškovićev trener zaludio je Engleze! Oženio se u tajnosti i mlađi je od kapetana Brightona
Vuškovićev trener Fabian Hürzeler (33) navodno je u tajnosti uplovio u bračnu luku. | Foto: instagram
1/59
Vuškovićev trener Fabian Hürzeler (33) navodno je u tajnosti uplovio u bračnu luku. | Foto: instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026