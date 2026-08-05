FOTO Zadarska tenisačica udala se za košarkaša. Pogledajte prizore s bajkovitog vjenčanja

Kristijan Krajina također je izgradio respektabilnu međunarodnu karijeru. Svoj košarkaški put brusio je u SAD-u igrajući sveučilišnu košarku. Po povratku u Europu, nosio je dresove brojnih klubova, uključujući Zadar i Cibonu. Karijera ga je odvela i do tajvanske profesionalne lige, gdje je igrao za Kaohsiung Aquas u vrijeme zaruka s Bernardom. (*uz korištenje AI-ja) | Foto: zoka.weddings/Instagram