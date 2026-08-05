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SPORTSKA LJUBAV

FOTO Zadarska tenisačica udala se za košarkaša. Pogledajte prizore s bajkovitog vjenčanja

Bernarda Pera i Kristijan Krajina rekli su sudbonosno da u Zadru, a njihova ljubavna priča krenula je baš na Višnjiku i traje od 2018.
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FOTO Zadarska tenisačica udala se za košarkaša. Pogledajte prizore s bajkovitog vjenčanja
Američka tenisačica zadarskih korijena Bernarda Pera i profesionalni košarkaš Kristijan Krajina vjenčali su se u Zadru. Nakon dugogodišnje veze, koja je započela 2018., sportski par okrunio je ljubav svečanošću uz more, kojoj su prisustvovale i brojne kolege, poput pobjednice Wimbledona u parovima Kristine Mladenović. | Foto: zoka.weddings/Instagram
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Američka tenisačica zadarskih korijena Bernarda Pera i profesionalni košarkaš Kristijan Krajina vjenčali su se u Zadru. Nakon dugogodišnje veze, koja je započela 2018., sportski par okrunio je ljubav svečanošću uz more, kojoj su prisustvovale i brojne kolege, poput pobjednice Wimbledona u parovima Kristine Mladenović. | Foto: zoka.weddings/Instagram
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