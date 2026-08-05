FOTO Zadarska tenisačica udala se za košarkaša. Pogledajte prizore s bajkovitog vjenčanja

Bernarda Pera i Kristijan Krajina rekli su sudbonosno da u Zadru, a njihova ljubavna priča krenula je baš na Višnjiku i traje od 2018.
Američka tenisačica zadarskih korijena Bernarda Pera i profesionalni košarkaš Kristijan Krajina vjenčali su se u Zadru. Nakon dugogodišnje veze, koja je započela 2018., sportski par okrunio je ljubav svečanošću uz more, kojoj su prisustvovale i brojne kolege, poput pobjednice Wimbledona u parovima Kristine Mladenović.
| Foto: zoka.weddings/Instagram
Američka tenisačica zadarskih korijena Bernarda Pera i profesionalni košarkaš Kristijan Krajina vjenčali su se u Zadru. Nakon dugogodišnje veze, koja je započela 2018., sportski par okrunio je ljubav svečanošću uz more, kojoj su prisustvovale i brojne kolege, poput pobjednice Wimbledona u parovima Kristine Mladenović. |
Foto: zoka.weddings/Instagram
Američka tenisačica zadarskih korijena Bernarda Pera i profesionalni košarkaš Kristijan Krajina vjenčali su se u Zadru. Nakon dugogodišnje veze, koja je započela 2018., sportski par okrunio je ljubav svečanošću uz more, kojoj su prisustvovale i brojne kolege, poput pobjednice Wimbledona u parovima Kristine Mladenović.
| Foto: zoka.weddings/Instagram
Foto zoka.weddings/Instagram
Par se zaručio krajem 2025. na Tajvanu, a sretnu vijest tenisačica je podijelila na Instagramu: "Jesmo li se uopće zaručili ako to nismo objavili?".
| Foto: zoka.weddings/Instagram
Foto zoka.weddings/Instagram
Njihova priča započela je u teretani dvorane na Višnjiku. Iako su oboje vrhunski sportaši čije karijere zahtijevaju stalna putovanja, uspješno su održavali vezu na daljinu. Pera je otkrila što ju je privuklo kod 208 centimetara visokog Osječanina.
| Foto: zoka.weddings/Instagram
Foto zoka.weddings/Instagram
"Mene su privukli njegova vedrina i pozitivna energija. Inače sam prilično mirna osoba, a on je dosta energičan. Mislim da zbog toga dobro funkcioniramo", objasnila je. To međusobno razumijevanje za sportski život istaknuli su kao ključ uspjeha.
| Foto: zoka.weddings/Instagram
Foto zoka.weddings/Instagram
Bivša seniorska prvakinja Hrvatske od 2013. nastupa pod američkom zastavom zbog nedostatka uvjeta za trening i izostanka podrške Hrvatskog teniskog saveza. Njezin otac Valter, dragovoljac Domovinskog rata, svojedobno je bez zadrške govorio o toj temi.
| Foto: zoka.weddings/Instagram
Foto zoka.weddings/Instagram
- Tražio sam od svih, pokucao na vrata Hrvatskog teniskog saveza i Grada Zadra, međutim, nisam naišao na razumijevanje. Imate u gradu teniski dragulj i to ne znate cijeniti! Može ih biti sram svih odreda - mirno je tada poručio Pera.
| Foto: zoka.weddings/Instagram
Foto zoka.weddings/Instagram
Usprkos svemu, Bernarda je ostvarila značajne uspjehe, a posebno se pamti 2022. godina kada je osvojila dva uzastopna WTA turnira, u Budimpešti i Hamburgu, stigavši do oba naslova iz kvalifikacija bez izgubljenog seta.
| Foto: zoka.weddings/Instagram
Foto zoka.weddings/Instagram
Kristijan Krajina također je izgradio respektabilnu međunarodnu karijeru. Svoj košarkaški put brusio je u SAD-u igrajući sveučilišnu košarku. Po povratku u Europu, nosio je dresove brojnih klubova, uključujući Zadar i Cibonu. Karijera ga je odvela i do tajvanske profesionalne lige, gdje je igrao za Kaohsiung Aquas u vrijeme zaruka s Bernardom. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: zoka.weddings/Instagram
Foto zoka.weddings/Instagram
Foto zoka.weddings/Instagram
Foto zoka.weddings/Instagram
Foto zoka.weddings/Instagram
Foto EDGAR SU
Foto EDGAR SU
Foto Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr
Foto Daniel Bockwoldt/DPA
Foto Daniel Bockwoldt/DPA
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram