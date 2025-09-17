Obavijesti

Sport

Komentari 8
SNIMAO SPOT U DALMACIJI

FOTO Zamjena za Livaju? Ed Sheeran dobio Hajdukov dres

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Zamjena za Livaju? Ed Sheeran dobio Hajdukov dres
Foto: Instagram

Poznati pjevač napustio je Hrvatsku s uspješno odrađenim spotom, lijepim uspomenama i novim dresom u svojoj kolekciji. Poznati je zaljubljenik u nogomet, a jedan je i od suvlasnika engleskog drugoligaša Ipswicha

Dok hajdučki puk nestrpljivo iščekuje subotnji derbi na Poljudu protiv Dinama (17 sati) u 7. kolu HNL-a, splitski klub dobio je podršku kakvoj se nije nadao.  Jedan od najpopularnijih glazbenika današnjice, Ed Sheeran, pozirao je s dresom "Bilih", a fotografija objavljena na službenom Instagram profilu kluba izazvala je pravu euforiju među navijačima.

Pokretanje videa...

NK Varaždin - HNK Hajduk Split 2:0 01:08
NK Varaždin - HNK Hajduk Split 2:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Na fotografiji britanski kantautor s osmijehom drži novi gostujući dres Hajduka s personaliziranim imenom i, kako navode iz kluba, njegovim omiljenim brojem. U pozadini se vidi prekrasna noćna panorama Splita. 

Sheeran je nedavno boravio u Dalmaciji, ne kako bi se izležavao na plaži i uživao u hrvatskim specijalitetima, kao mnoge svjetske zvijezde, već kako bi snimio spot za pjesmu 'Camera, koju je posvetio supruzi Cherry Seaborn, s kojom je u braku od 2019. godine i zajedno imaju dvoje djece. Kadrove su snimali na Hvaru, u Splitu i na Kliškoj tvrđavi. 

Poznati pjevač napustio je Hrvatsku s uspješno odrađenim spotom, lijepim uspomenama i novim dresom u svojoj kolekciji. Poznati je zaljubljenik u nogomet, a jedan je i od suvlasnika engleskog drugoligaša Ipswicha. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas opet se našao u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025