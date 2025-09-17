FOTO Zamjena za Livaju? Ed Sheeran dobio Hajdukov dres

Dok hajdučki puk nestrpljivo iščekuje subotnji derbi na Poljudu protiv Dinama (17 sati) u 7. kolu HNL-a, splitski klub dobio je podršku kakvoj se nije nadao. Jedan od najpopularnijih glazbenika današnjice, Ed Sheeran, pozirao je s dresom "Bilih", a fotografija objavljena na službenom Instagram profilu kluba izazvala je pravu euforiju među navijačima.

Na fotografiji britanski kantautor s osmijehom drži novi gostujući dres Hajduka s personaliziranim imenom i, kako navode iz kluba, njegovim omiljenim brojem. U pozadini se vidi prekrasna noćna panorama Splita.

Sheeran je nedavno boravio u Dalmaciji, ne kako bi se izležavao na plaži i uživao u hrvatskim specijalitetima, kao mnoge svjetske zvijezde, već kako bi snimio spot za pjesmu 'Camera, koju je posvetio supruzi Cherry Seaborn, s kojom je u braku od 2019. godine i zajedno imaju dvoje djece. Kadrove su snimali na Hvaru, u Splitu i na Kliškoj tvrđavi.

Poznati pjevač napustio je Hrvatsku s uspješno odrađenim spotom, lijepim uspomenama i novim dresom u svojoj kolekciji. Poznati je zaljubljenik u nogomet, a jedan je i od suvlasnika engleskog drugoligaša Ipswicha.